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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

衝著美國？ 中國向WTO提改革建議

2019-05-15 17:06世界日報 中國新聞組／北京15日電

中美貿易戰火似乎延燒到世界貿易組織（WTO）。中國商務部14日公告，13日向世界貿易組織提交《中國關於世貿組織改革的建議文件》，認為世貿組織改革的行動領域主要有四個領域。此外，另有觀察點出，建議文件指WTO「某個成員國」未經授權，任意徵收關稅，損害了WTO的權威和功效，被認為就是把矛頭對準美國。

本報系聯合報報導，中方建議，世貿組織改革的行動領域主要有四個領域：一是解決危及世貿組織生存的關鍵和緊迫性問題；二是增加世貿組織在全球經濟治理中的相關性；三是提高世貿組織的運行效率；四是增強多邊貿易體制的包容性。

建議文件稱，當前世界經濟格局深刻調整，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇波折，多邊貿易體制的權威性和有效性受到嚴重挑戰。在此背景下，中國支持對世貿組織進行必要改革，幫助世貿組織解決當前危機、回應時代發展需要。

此外，建議文件也被發現似乎在點名美國，指WTO某成員國「濫用國家安全例外、採取與WTO規則不符的單邊行動，以及誤用或濫用現有的貿易救濟措施，嚴重損害以規則為基礎、自由開放的國際貿易秩序。」

而在WTO網上公開文件中，中方所指的案例，例如阻止世貿委任上訴法官、因「國家安全」而針對鋼鋁和汽車實施的關稅，都是美國的「獨家」政策。

WTO北京

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