美中貿易戰 川普：小爭執 北京嗆打到家門口、奉陪到底

2019-05-15 16:54 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



對於美中貿易戰，中國外交部14日表明「奉陪到底」；川普總統14日則形容美中貿易衝突為「小爭執」，稱美中貿易談判並未破裂，雙方持續對話，並表示自己與中國國家主席習近平關係「真的非常好」。

川普指出，自己並不意外中方採取報復手段；至於美國是否決定對額外3250億美元中國輸美商品加徵25%關稅，川普則說，正積極考慮。

據路透報導，財政部發言人14日指出，財政部長米努勤預計不久後將到中國進行貿易會談，但該發言人並未提供米努勤訪中的詳細資訊。

美中之間的貿易罵戰稍見緩和，美股14日也反彈，道瓊工業指數收漲0.82%，史坦普500指數漲0.80%，那斯達克指數收高1.14%。

川普14日上午針對美中貿易發布多則推文，其中提及只要「時機到了」，就會和中方談成貿易協議；另一則推文則指中國政府必然會注資降息，試圖減低美國提高關稅的衝擊。美國聯準會（Fed）「只要跟著降息，美中貿易戰就結束了，我們贏了！」

川普赴路易斯安納州前，媒體詢問川普，能贏得了貿易戰嗎？川普回應，「我認為我們贏。」美方將收取超過1000億美元的關稅收入，美方人士如果願意，可從中國之外的地方購買，更理想的是在美國製造商品。

「我們和中國有點爭執，因為我們很多、很多年以來，一直遭受不公平待遇，事實上，很長一段時間。」川普說，現美國處於非常有利地位，「中國想要達成協議，這也絕對可能發生。」

媒體詢問川普，是否能說美中貿易談判決裂？川普回應，不能這麼說，雙方對話良好，也會持續對話，但協議必須是個好的協議，否則不會達成。

川普並說，雙方真的非常接近達協議，然而中方毀壞協議，不僅是想重談，而是真的毀壞了協議，「我們不能讓這種事發生。」

中國外交部發言人耿爽14日在記者會表示，對於貿易戰，中方不想打、不願打，但絕不怕打，「如果有人打到家門口，我們會奉陪到底。」

美國10日起調升對2000億美元的中國輸美商品加徵關稅稅率，從10%提高至25%；中方13日宣布，自6月1日起對部分原產於美國進口商品加徵關稅稅率，美國則進一步公布對另外約3000億美元中國商品加徵25%關稅的商品清單。川普13日證實，將在6月底於日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會，會晤習近平。