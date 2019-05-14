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加稅報復挑農民怒火 陸瞄準川普票倉

2019-05-14 19:14台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

川普推文左打拜登、右批中國後，中國也還以顏色，宣佈從6月1日開始對美國價值600億美元商品徵稅，額度在5%到25%之間，此舉說明北京政權的強勢態度。不過，外媒指出，這項徵稅聲明乃在打擊川普，因為增加的稅金最終是轉嫁到消費者身上，而農民的壓力增加，無疑是在打擊川普在關鍵農業州如愛荷華州的選情難度。

最高徵到25%

根據《財富網》報導，在川普宣佈提高中國商品關稅沒多久，北京當局就做出回應，他們宣稱從下個月開始增加價值約600億美元的美國商品關稅，受影響的約有4000件商品，被課到最高趴數（25%）的多為原本就是10%的商品，包含牛肉、冷凍水果、蔬菜以及化學品等。

雖然表面上，中國強勢說出「不會因美國態度就輕易低頭」，但據《CNN》報導，其實觀察川普近期在國內所受的壓力，中國的作法是經過思索過的政治報復。在貿易加稅期間，川普已受到國內不少農民給的輿論壓力，多次表達對川普只會放話與加稅、卻沒有替美國農民著想配套措施的不滿。

關鍵農業州票

而《今日美國報》分析本次加稅後，美國所受到的打擊主要集中在農民和化學品製造商，這項結果必然增添美國農民的不滿情緒，中國基本上表明了對美國總統大選的立場：站在拜登一方，並盡力對川普製造麻煩。

眾所皆知，美國關鍵農業州都偏南方，也正好是共和黨過往的鐵票倉，如德州、內布拉斯加州等，再加上媲美「台灣天玉里」的關鍵風向州愛荷華州是第一大農業州，若川普丟了這些關鍵票，無疑增加拜登勝選機率，相信這也是中國有意為之，提供「盟友」一點利多。

愛荷華州的大豆農民表示，在這項加稅消息發佈後，大豆期貨再跌7美分，雖然實際價位並未受到本次加徵關稅影響，但相關大豆製品都已受害，加稅最終必會轉嫁到美國農民身上。

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川普農民拜登

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