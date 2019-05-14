中美貿戰蔓延學術圈？中媒：麻省理工零錄取中國新生

2019-05-14 17:26 世界日報 中國新聞組／北京14日電



中央社引述具有官方性質的中國微信公眾號「中國經濟學人」12日報導，美國麻省理工學院（MIT）今年提前錄取的707名新生裡，沒有一名中國高中畢業生；而史丹福大學公布的面試學生來源地有台灣及香港，沒有中國大陸。報導立即引起中國網民熱議，學生族群的反應尤其激烈。他們普遍認為，這與美中貿易戰與兩國較勁的事實有關，也象徵美中齟齬對科研及學術交流領域，已產生實質影響。

根據報導，從MIT公布的名單看，提前錄取的707名新生裡，其實有五名中國籍學生，但這五人都是美國高中的畢業生。這707人是從9600名申請者中脫穎而出，但其餘近9000多名申請者，仍有6182人可等待下一輪的常規申請。儘管如此，但報導提到，來自中國的頂尖高中畢業生，以往幾乎從未在MIT的提前錄取名單中缺席，但今年則是「一反常態的失利」。

報導指出，史丹福大學在2018年12月14日公布的新生面試來源名單中提到，未來一年內將在全球50多個國家和地區展開與畢業校友的面試，其中包括台灣及香港，卻沒有中國大陸。這將使得今年向史丹福申請入學的中國學生，失去面試機會。

此外，美國多間名也傳出收緊中國學生錄取機制，不僅史丹福大學將不設中國面試點，加州大學柏克萊分校更要求學生必須持綠卡，且要在美國完成高中課程。

這項報導提到，史丹福在回覆媒體採訪時曾表示，校友面試只是「選項」。但實際上，如果不參加面試，被錄取的可能性會小很多；同時，美國綜合大學前20名（TOP20）的名校，絕大部分需要通過校友面試。

報導說，美國境內現有36萬名中國學生，一年可為美國帶來約140億美元的經濟效益。但從美國總統川普暗指中國學生充斥著竊取美國技術的間諜後，美國國務院今年已開始縮減攻讀航空、機器人等尖端製造領域的中國學生簽證。