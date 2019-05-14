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貿易戰升溫 影響年底購物季

2019-05-14 14:22世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

有學者認為中美互相調漲關稅，不僅嚴重影響進口貿易商，最終受苦的還是本地消費者。 ...
有學者認為中美互相調漲關稅，不僅嚴重影響進口貿易商，最終受苦的還是本地消費者。 美聯社
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中美貿易協議原來各界還以為有希望達成共識，但近日戰況升溫，讓許多進口貿易業者相當頭痛。有學者認為中美互相調漲關稅，不僅嚴重影響進口貿易商，最終受苦的還是本地消費者。

許多汽車零件都是鋼鐵材料，從中國進口，但是原本10%關稅的汽車零件，在10日被美國加徵至25%。汽車零件進口商田定宇表示，該行操作模式是由美國客戶下訂單，然後零件進口商幫忙在中國製造客戶所需要的產品，並用產品的品牌銷售。但現在因中國進口成本增加，許多美國客戶不再要求在中國製造產品，反而轉移至東南亞或台灣製造。

對該產業是否深受中美貿易戰影響，田定宇指出，目前進口美國的中國產品已調漲至25%，原本10%關稅不致影響客戶售價，但現在調漲至25%，極可能提高價格並影響其客戶的採購。此外，進口成本增加，公司股東收入會減少，也可能進行裁員，影響相當大，「中美貿易戰並沒有讓美國獲利，對美國傷害反而大」。

目前許多公司都在尋找對策，自從中美貿易戰開打後，很多公司將進貨量放緩或延時，只為了希望中美貿易談判能快速有結果，否則將繼續對美國進口商造成相當大的影響，田定宇不諱言：「不確定性對生意者來說非常不利」。此外，成本提高也等於價格會提高，最終還是得由消費者埋單。

由於年底購物旺季傳統上電子產品都有優惠，因此，許先生總喜歡在購物旺季替換3C產品，13日看到中美貿易戰升溫感到相當擔憂。他表示，現在些多代工廠及製造廠都設在中國，許多電子產品的零件都由中國進口，中美兩國現在竟然互相對進口商品加徵高關稅，必定會提高電子產品的價格。

「如今電子產品的價格已經如此昂貴，物價也越來越高，老百姓薪水卻沒有漲多少，難道中美兩國是要人民吃土嗎？」，他氣憤地指出。但他由衷地希望中美兩國體恤平民的難處，快速達成共識。

洛杉磯薪水貿易戰

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