中美互漲關稅 消費者最苦

2019-05-14 14:50 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



中美貿易談判陷入僵局，美國正式將中國進口商品關稅從10%調漲到25%，然而中國不但不畏懼，13日宣布對已實施加徵關稅的600億美元的美國商品，進一步調升部分產品的關稅至最高25%，導致美國股市大跌，更影響全球經濟。學者指出，中方調漲關稅將嚴重影響美國農產業者及消費者，不過根據雙方進出口量數據分析，相較於美國，中國受調漲關稅的影響更大。

金融專家林日昇表示，近幾個月美國經濟與股市非常動盪，原先預估美國經濟今年將增長1.8%，就目前看來反而可能倒退0.5%；中國經濟增長原本估計6.6%至6.8%，預計也將可能減少1.5%。根據數據，雙方調漲關稅對中國經濟的打擊會比美國經濟影響大。不過這也是兩敗俱傷，因為有不少零售產品、製造產品都從中國進口，未來不管是在Walmart、Target、或Amazon上買衣服或電子產品等，價格都會提高，尤其是在美國年底的假日購物季節，最終受苦的還是老百姓。

洛杉磯加大(UCLA)經濟學家俞偉雄指出，據美國貿易代表辦公室（Office of United States Trade Representative)數據，美國2018年出口到中國約有1793億美元，從中國進口美國約有5579億美元，「中美貿易量不均衡」。根據數據，調漲關稅對中國整體經濟影響比較大，因為中國出口產品相較於美國來說比較多。

俞偉雄樂觀看待美國經濟，中美兩國經濟處於不同狀態，根據平均就業率、經濟成長率來說，美國經濟至今維持良好。反觀中國，在去年下半年經濟狀況較糟，迫使政府使用減稅及其他政策促進經濟成長，長期反而增加債務金額。這種高債務、房地產泡沫嚴重的經濟結構，其實非常脆弱，可能使中國過去40多年累積起來的供應鏈的中心，逐漸消退，導致許多製造商被迫離開中國，低技術逐漸轉移到東南亞國家，對中國經濟風險很大。

當然調漲關稅也將對美國經濟產生負面影響。俞偉雄表示，中國日前就對美國農民採取報復行動，導致美國出口中國的農產品量下降，中方調漲美國商品關稅，也將衝擊美國農民，其次美國消費者未來也將面臨更貴的商品。

不過他認為，未來預計有許多製造商會回流美國，再加上美國平均失業率非常低，平均工資也上漲，即便商品將加價，大多數的消費者尚有能力支付。