中國報復、美續加碼 貿易戰惡化 道指重挫617點

2019-05-14 14:37 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



川普總統與中國國家主席習近平見面。 Getty Images 分享 facebook

美中貿易持續惡戰，中國13日宣布6月1日起提高對美部分商品加徵關稅稅率，美國則進一步公布對另外3000億美元中國商品加徵25%關稅的商品清單；不過，雙方談判尚未決裂，川普總統證實，他將在6月底於日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會，會晤中國國家主席習近平。

川普13日晚間在一場活動介紹財長米努勤時提及美中貿易談判，表示大約三到四周能告訴外界一切是否成功，雖然難以預料，但川普認為這（指美中貿易談判）會非常成功。

受美中貿易衝突影響，美股13日重挫，道瓊工業指數13日盤中跌逾700點，收跌617.28點或2.38%，史坦普500指數跌2.41%，那斯達克指數跌3.41%；CBS報導，全球股市因此損失超過一兆元。

美國貿易代表處（USTR）13日發布公告指出，依總統指示，擬針對中國採取進一步行動，對商品價值約3000億美元中國商品徵收達25%的從價稅；USTR列出3805個項目，商品清單基本上包括「301調查」之前未涵蓋的所有商品，但不包括藥品、特定醫療商品等。

公布商品建議清單後，將啟動相關程序，包括徵詢公眾意見等，預計將於6月17日舉行聽證會。

川普13日在白宮接待匈牙利總理奧班(Viktor Orbn)時，對美中貿易指出，美方10日起對2000億美元中國輸美商品加徵25%關稅，還可對額外3250億美元中國輸美商品加徵關稅；但面對媒體追問美方是否進一步對中國商品加徵關稅，川普表示，他還沒做出這個決定。

川普說，他與習近平將在G20日本峰會見面，「我認為，這可能是一次非常富成果的會議。」

川普並說，美方現處於有利地位，他認為中方想達成協議，否則企業將會離開中國。

川普也提及，雙方原本達成了95%的協議，但美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤去了北京，中方卻不同意原本的協議，這令人無法接受。

USTR公告指出，自美中領袖去年12月1日會談以來，雙方已進行多輪談判，但在上一輪談判前不久，中國背棄過去幾輪談判所做出的具體承諾，中方也宣布將對美國進一步採取報復行動；但USTR也提及，美中打算進一步磋商。

「我要公開對中國國家主席習近平和我所有中國朋友說，如果不跟我們談好協議，中國會傷得很重。」川普稍早推文表示，「因為企業會被迫離開中國，跑去別的國家。你們本來有個很棒的協議，幾乎要談成，但你們說話不算話！」

中國國務院關稅稅則委員會13日宣布，自6月1日起，對原產於美國約600億美元進口商品中，部分商品提高加徵關稅稅率。

此外，川普也證實，他將於G20日本峰會期間會晤俄羅斯總統普亭。