親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

做20年醫生決定給自己一刀 婦科醫談「自宮」歷程

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

中國報復、美續加碼 貿易戰惡化 道指重挫617點

2019-05-14 14:37世界日報 記者張加／華盛頓報導

川普總統與中國國家主席習近平見面。 Getty Images
川普總統與中國國家主席習近平見面。 Getty Images
分享

美中貿易持續惡戰，中國13日宣布6月1日起提高對美部分商品加徵關稅稅率，美國則進一步公布對另外3000億美元中國商品加徵25%關稅的商品清單；不過，雙方談判尚未決裂，川普總統證實，他將在6月底於日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會，會晤中國國家主席習近平

川普13日晚間在一場活動介紹財長米努勤時提及美中貿易談判，表示大約三到四周能告訴外界一切是否成功，雖然難以預料，但川普認為這（指美中貿易談判）會非常成功。

受美中貿易衝突影響，美股13日重挫，道瓊工業指數13日盤中跌逾700點，收跌617.28點或2.38%，史坦普500指數跌2.41%，那斯達克指數跌3.41%；CBS報導，全球股市因此損失超過一兆元。

美國貿易代表處（USTR）13日發布公告指出，依總統指示，擬針對中國採取進一步行動，對商品價值約3000億美元中國商品徵收達25%的從價稅；USTR列出3805個項目，商品清單基本上包括「301調查」之前未涵蓋的所有商品，但不包括藥品、特定醫療商品等。

公布商品建議清單後，將啟動相關程序，包括徵詢公眾意見等，預計將於6月17日舉行聽證會。

川普13日在白宮接待匈牙利總理奧班(Viktor Orbn)時，對美中貿易指出，美方10日起對2000億美元中國輸美商品加徵25%關稅，還可對額外3250億美元中國輸美商品加徵關稅；但面對媒體追問美方是否進一步對中國商品加徵關稅，川普表示，他還沒做出這個決定。

川普說，他與習近平將在G20日本峰會見面，「我認為，這可能是一次非常富成果的會議。」

川普並說，美方現處於有利地位，他認為中方想達成協議，否則企業將會離開中國。

川普也提及，雙方原本達成了95%的協議，但美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤去了北京，中方卻不同意原本的協議，這令人無法接受。

USTR公告指出，自美中領袖去年12月1日會談以來，雙方已進行多輪談判，但在上一輪談判前不久，中國背棄過去幾輪談判所做出的具體承諾，中方也宣布將對美國進一步採取報復行動；但USTR也提及，美中打算進一步磋商。

「我要公開對中國國家主席習近平和我所有中國朋友說，如果不跟我們談好協議，中國會傷得很重。」川普稍早推文表示，「因為企業會被迫離開中國，跑去別的國家。你們本來有個很棒的協議，幾乎要談成，但你們說話不算話！」

中國國務院關稅稅則委員會13日宣布，自6月1日起，對原產於美國約600億美元進口商品中，部分商品提高加徵關稅稅率。

此外，川普也證實，他將於G20日本峰會期間會晤俄羅斯總統普亭。

美中貿易戰惡化，紐約股市13日一度大跌近650點。 美聯社
美中貿易戰惡化，紐約股市13日一度大跌近650點。 美聯社
分享

川普G20習近平貿易戰

相關新聞

美貨輪急趕路！陸課報復關稅 美商怕被取消訂單

2019-05-14 12:58

影／中國祭關稅報復 川普：沒什麼大不了

2019-05-14 12:18

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

2019-05-14 12:12

美中貿易戰升溫 川普：G20日本峰會見習近平

2019-05-14 03:19

陸分析師：看了大陸的報復清單 還以為美國是個農業國家

2019-05-14 02:03

中美互漲關稅 消費者最苦

2019-05-14 14:50

吵什麼？有解嗎？ 美中貿易戰4點看門道

2019-05-14 14:43

貿易戰升溫 影響年底購物季

2019-05-14 14:22

美中貿易戰角力 G20川習會交手

2019-05-14 14:07

陸想賣美債？ 媒美：正中川普下懷

2019-05-14 14:03

陸官媒：報復還有下一波 更狠、準、穩

2019-05-14 14:02

關稅戰爭內傷美國 高盛報告：成本完全轉嫁企業和民眾

2019-05-14 13:58

川普豪賭！ 押上政治前途和美國經濟

2019-05-14 13:50

川普再嗆中國：不要報復，否則更糟！

2019-05-14 13:47

中國報復！ 鎖定挺川普的農工大票倉

2019-05-14 13:43

紐時：美中雙方還留有達成協議的餘地？有！

2019-05-14 11:54

空難陰霾仍在 美中貿易戰升溫恐再重創波音

2019-05-14 10:47

護基本盤！ 川普計畫補助美國農民150億美元

2019-05-14 10:43

中國殺手鐧是賣美國公債？ 美媒：反而幫了川普忙

2019-05-14 09:53

中國社科院：美加關稅 中方僅負擔一成

2019-05-14 09:44

加稅600億還不夠 環時：還有下一波 講究精準報復

2019-05-14 09:29

川普：我還沒決定全面對中國貨加徵關稅

2019-05-14 09:25

中共外長王毅批美：極限施壓只會引發反擊

2019-05-14 09:09

美國擬對陸加徵關稅最新清單 手機、筆電全包括

2019-05-14 08:11

美中貿易戰升溫 美公布對陸3000億商品加徵關稅清單

2019-05-14 07:51

中國報復美國關稅 道瓊重挫逾600點

2019-05-14 06:53

川普說將見習近平 美政府發布對中3,000億產品關稅清單

2019-05-14 06:38

貿易戰惡化 大陸出手報復川普

2019-05-14 00:55

「已做好全面準備」陸官媒：打，奉陪到底

2019-05-14 00:37

新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29

華郵分析／高築貿易壁壘 川普大錯特錯

2019-05-14 00:26

貿易戰兩面刃／休兵？惡戰？ 看下月川習會

2019-05-14 00:19

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

中國加徵美商品關稅 部分可有條件排除

2019-05-13 21:37

美中貿易戰是否燒向歐洲 歐盟官員：目前不會

2019-05-13 20:51

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27
看更多

熱門文章

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

2019-05-13 20:18

貿易戰協商未果 川普推文罵習近平：你說話不算話

2019-05-13 19:09

陸分析師：看了大陸的報復清單 還以為美國是個農業國家

2019-05-14 02:03

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

川普說將見習近平 美政府發布對中3,000億產品關稅清單

2019-05-14 06:38

貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14

貿易戰惡化 大陸出手報復川普

2019-05-14 00:55

中國報復美國關稅 道瓊重挫逾600點

2019-05-14 06:53

川普：我還沒決定全面對中國貨加徵關稅

2019-05-14 09:25

報復川普加稅 專家：北京手握三大武器

2019-05-13 17:30

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

2019-05-14 12:12

台灣客沖繩自駕撞傷男童 他分析日本法律：沒保險會賠慘

2019-05-14 13:07

美中貿易戰升溫 川普：G20日本峰會見習近平

2019-05-14 03:19

1次6位遺孀代夫出征！ 因為…這裡的選舉真的會死人

2019-05-14 11:00

美中貿易衝突升溫 美股收盤大跌逾600點

2019-05-14 04:19

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

中國殺手鐧是賣美國公債？ 美媒：反而幫了川普忙

2019-05-14 09:53

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

影／果真是老司機！車長開火車看A片 沒關廣播全車冏

2019-05-13 17:49

「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29

影／中國祭關稅報復 川普：沒什麼大不了

2019-05-14 12:18

男子夢到幸運數字 買彩券中2200萬

2019-05-13 22:45

美最高法院判蘋果App Store壟斷 蘋果早盤重挫5%

2019-05-13 23:02

日本全家槓上頂新集團 提告準備拆夥

2019-05-14 14:18

沙國油輪遭襲 原油安全拉警報

2019-05-13 23:54

美國擬對陸加徵關稅最新清單 手機、筆電全包括

2019-05-14 08:11

華郵分析／高築貿易壁壘 川普大錯特錯

2019-05-14 00:26

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

傻眼！探險家潛入馬里亞納海溝破紀錄 驚見塑膠垃圾

2019-05-14 09:31

英遺孀花近4年官司 終於取回亡夫蘋果帳戶內照片

2019-05-13 17:21

加稅600億還不夠 環時：還有下一波 講究精準報復

2019-05-14 09:29

美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

2019-05-13 18:51

美商務部再列陸實體 禁止出口美國敏感技術

2019-05-13 23:10

美貨輪急趕路！陸課報復關稅 美商怕被取消訂單

2019-05-14 12:58

新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29

美中貿易戰升溫 美公布對陸3000億商品加徵關稅清單

2019-05-14 07:51

護基本盤！ 川普計畫補助美國農民150億美元

2019-05-14 10:43

身家3.5億美元 暢銷作家年產7部小說、只睡4小時

2019-05-13 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top