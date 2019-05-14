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中國報復！ 鎖定挺川普的農工大票倉

2019-05-14 13:43世界日報 記者顏伶如／綜合報導

中國反擊對象主要在支持川普的美國中部生產大豆玉米的農業州。圖為去年在印州的大豆田...
中國反擊對象主要在支持川普的美國中部生產大豆玉米的農業州。圖為去年在印州的大豆田豐收情況。 美聯社
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針對川普總統最新一波關稅施壓，中國以牙還牙回敬，並且鎖定被認為是「川普票倉」農業州與工業州；經濟學者指出，北京此舉就是要讓挺川選民明顯感受到經濟受創的威力，川普現在彷彿開啟了潘朵拉的盒子，對國際社會產生的經濟震盪接踵而至，隨著美國與中國貿易關係變得緊張，華爾街13日應聲大跌，今年以來的漲幅恐將因此蒸發。

華府智庫「彼得森國際經濟研究所」(Peterson Institute For International Economics)資深研究員柯克加德(Jacob Kirkegaard)接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說，中國在13日一早宣布將對價值600億美元進口商品課徵關稅，可能只是一招起手式而已。

「情勢發展非常明顯，中國的報復即將來臨。」柯克加德說，幾乎所有的美國出口農產品都會受到波及，其他可能會出現在北京報復名單上的美國產業，還包括金融服務、製造業及科技業，波音(Boeing)、開拓重工(Caterpillar)等美國大型出口業者可能都會遭殃。

韋德布希證券公司(Wedbush Securities)股票研究部門副主任艾維斯(Daniel Ives)表示，目前科技產業投資人最主要的恐懼便是，中國的報復手段一旦出手，對整個科技產業的食物鏈影響難以估算。

艾維斯表示，一般預料，如果美中貿易大戰一發不可收拾，川普接下來可能會對中國商品宣布更多關稅措施，屆時科技股票恐怕就像被夾在兩軍交戰的戰火之中。

布朗德斯大學(Brandeis University)國際財經教授派特里(Peter Petri)則指出，自從上周在華府、在推特雙雙遭到羞辱之後，中國對美國祭出報復已經是不得不為，「因為中國不管對於國內外的觀眾，都必須堅定表態。」

川普北京貿易戰華爾街

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