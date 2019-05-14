川普豪賭！ 押上政治前途和美國經濟

2019-05-14 13:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



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川普總統與中國進行貿易戰，不但賭上自己的政治前途，美國經濟也淪為他的賭注。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普13日推文說，向中國銷美產品課徵關稅，會促使許多公司離開中國，因此中國亟於達成協議，這些企業不乏美國的公司。

報導指出，川普就是如此扭曲他與中國的貿易戰，雖然這種做法危害他的政策目標和競選連任。

共和黨在去年的期中選舉輸掉幾十個國會眾院席次，包括許多深受他的貿易政策影響的選區，可是他不但沒有警惕，反而火上加油。

他打賭能在經濟困頓使他的政治聯盟瓦解前，迫使中國低頭，尤其美國經濟強勁、選民對中國和貿易懷著猜忌，他也擁有死忠政治基本盤，願意忍受傷害以達到他的目標。

但是，連共和黨都有人認為，這種防護網遲早會垮掉；一個共和黨大金主說，川普不惜拿經濟成長冒險，以改變與中國的貿易，可是共和黨人對貿易戰的短期代價心驚膽戰，因為美國企業和消費者可能因此面對嚴重的短期損害，但中國的制度，反而可能忍受短期折磨，獲得最後勝利。

這並非純粹的黨派問題，許多民主黨人也批評中國，並支持川普向北京施壓。

川普一直強調他當選總統以來股市節節上漲和國內經濟持續成長，因此選民應該支持他連任；但是，中美貿易戰無止無休，可能危及這兩者。

股市連連大跌即顯示，市場認為中美不會很快解決爭議，並將導致美國經濟成長減緩。

許多美國公司已把關稅造成的成本轉嫁給消費者，川普政府也被迫用納稅人的公款補助農民，減少貿易戰對他們的衝擊。

目前最重要的政治問題，就是川普的選民何時會忍無可忍。

共和黨策士說，只要經濟繼續成長，川普的政治地位就很穩固。56%選民仍認可川普的經濟政策，人民雖或受到貿易戰影響，卻感覺現在情況不錯，生活比四年前好。

但是，民主黨人相信情況如繼續惡化，會影響川普競選連任，因為民眾遲早會吃不消。