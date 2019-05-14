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川普再嗆中國：不要報復，否則更糟！

2019-05-14 13:47世界日報 記者張加／華盛頓報導

川普總統13日在白宮表示美國消費者損失有限，警告中國不要反擊。 (Getty I...
川普總統13日在白宮表示美國消費者損失有限，警告中國不要反擊。 (Getty Images)
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在中國宣布提高對約600億美元美國商品加徵關稅稅率後，川普總統13日警告中國，不得大規模報復美國，否則「只會更糟」。

中國國務院關稅稅則委員會13日宣布，自6月1日起，對原產於美國約600億美元進口商品提高加徵關稅稅率。

川普之後在貿易代表署會晤匈牙利總理奧班時向媒體表示，中國可能會採取一些報復手段，但相較之下不會非常大規模。

川普預期中方會在某種程度上報復美國農民，而美方也準備好對農民採取應對措施，會讓農民可以賺一樣多的錢。

川普稍早也就美中貿易發布多則推文表示，美國消費者沒道理要負擔美國對中國實施的關稅，因為根據近期證據，中方損失更大；此外，若美國消費者可以購買其它國家的商品，或改買在美國製造的商品，就可以避免受到美對陸關稅的影響。

川普推文指出，許多受關稅影響的公司，將會離開中國，轉往越南和其它亞洲國家，這就是為何中方如此想要達成協議的原因；沒人留在中國做生意，這對中方很不利，對美國很好。

川普並透過推特表示，中國多年來一直占美國便宜，「因此中方不該報復，這樣只會更糟！」

不過，中國國務院關稅稅則委員會的公告指出，美國自10日起對從中國進口的2000億美元商品加徵關稅稅率由10%提高到25%，美方措施導致中美經貿摩擦升級，違背中美雙方關於通過磋商解決貿易分歧的共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。

中方決定，對原產於美國約600億美元進口商品中部分商品，提高加徵關稅稅率；對2493個稅目商品加徵25%關稅，對1078個稅目商品加徵20%關稅，對974個稅目商品加徵10%關稅，對595個稅目商品仍實施加徵5%關稅。

川普農民國務院貿易戰

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