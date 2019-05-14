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關稅戰爭內傷美國 高盛報告：成本完全轉嫁企業和民眾

2019-05-14 13:58世界日報 編譯陳韻涵／綜合13日電

美國對中國進口品提高稅自本月10日開始，中國反擊自6月1日開始，對美國進口貨品加...
美國對中國進口品提高稅自本月10日開始，中國反擊自6月1日開始，對美國進口貨品加徵10%到25%的關稅。圖為在青島一家海爾工廠裝配的工人。 美聯社
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儘管川普總統一再稱增加關稅將給美國帶來更多財富，但高盛(Goldman Sachs)報告指出，美國對中國商品提高關稅的成本將「完全」轉嫁美國企業和消費者，消費品價格已然上升且超過通膨率；摩根史坦利(Morgan Stanley)則表示，川普若再加徵更多關稅，將導致經濟走向衰退。

據新聞網站CNBC報導，消費品僅占10日調高關稅品項的25%，但60%的美國消費品從中國進口；高盛指出，最後一輪對3000億美元中國輸美商品加徵關稅的風險升至30%。

高盛表示，美中貿易戰目前對中國輸美商品加徵的高額關稅，已造成受影響商品漲價，漲幅超過整體通膨率。

高盛預測，如果全球兩大經濟體無法達成協議並持續增加關稅，關稅對價格的衝擊可能更不利美國消費者。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)說：「對去年調漲關稅的研究證據顯示，增稅對美國消費價格的影響高於銀行預期；首先，調漲關稅的成本完全落在美國企業和消費者肩上，中國出口商未明顯降價；再者，美國製造商顯然分攤關稅成本到受影響的商品價格上。」

白宮10日調高對2000億美元中國貨的關稅，從10%增至25%；中國13日表示，自6月1日起對600億美元的美國產品施加5%到25%的報復性關稅，包括花生、糖、小麥、雞肉和火雞。

美國整體通膨持續和緩，10日的消費者物價指數僅較上月增加0.3%。

高盛分析師給客戶的建議寫道，「關稅顯然影響非徵稅商品的價格，非中國製造商似乎有意趁機抬價，藉此應對中國競爭保護。」

高盛這項建議，採用廣泛被引述的紐約聯邦儲備銀行(NY Fed)及哥倫比亞與普林斯頓大學(Columbia and Princeton universities)研究，指美企因關稅多繳至少30億美元稅款。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)則指出，川普調高2000億美元中國貨的關稅，將減損620億美元的經濟產值。

摩根史坦利首席股權策略師威爾森(Michael Wilson)13日告訴客戶，美國對中國貨的高額關稅將形成企業收益的逆風，若川普持續對中國貨加稅，將導致悲慘後果。

川普13日說，他還沒決定是否對3250億美元的中國商品加徵關稅，但已公布增稅清單。

中國加徵美國商品關稅概況。 世界日報／提供
中國加徵美國商品關稅概況。 世界日報／提供
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川普通膨貿易戰

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