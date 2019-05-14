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新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29聯合報 編譯鍾詠翔、記者張語羚／綜合報導

中美貿易戰恐全面引爆，拖累人民幣兌美元持續走低。圖／聯合報系資料照片
中美貿易戰恐全面引爆，拖累人民幣兌美元持續走低。圖／聯合報系資料照片
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中國大陸昨晚宣布對美國加徵關稅措施展開報復，六月起將價值六百億美元美國產品加徵百分之五到廿五不等的關稅。專家表示，北京當局還有三招可反制，包括美國農民、在陸美商、人民幣貶值等手段。

美國財經媒體ＣＮＢＣ報導，美國前副助理國務卿、中國問題專家謝淑麗預料，中方還有其他能報復美國的手段，美國的農民與外銷到中國的農產品可能淪為箭靶，原因是外界將農民視為川普的「票倉」。

專家表示，北京的另一個報復選項是人民幣貶值。人民幣貶值可增強中國出口的競爭優勢，抵銷美國加徵關稅的衝擊。研究機構TS Lombard首席中國經濟學家莊伯認為，人民幣匯率是北京享有明顯優勢的環節；中國的經常帳順差下降，加上美中貿易戰再掀波瀾，為中國人民銀行在下半年接受由市場驅動的人民幣貶值契機。

對於中方無視川普警告展開報復，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，此舉是預料中之事，對台灣影響比較大的還是美國接下來緊盯的三二五○億美元中國產品，因為其中包含電腦、手機等產品，牽動台灣接單、中國製造的產品。

孫明德說，美國總統川普十日宣布提高中國產品關稅時，特別選在亞股開盤前，而中方這次反擊的時間點也特意選在美股開盤前，且美股開盤後重挫，除了反應川普加徵關稅，也感受到昨天中國反擊可能帶來的後果。

大陸對美國產品加徵關稅，孫明德說，多針對農產品、礦產品等，這與台灣的關聯性較小，不過接下來，若川普確定加徵三二五○億美元中國產品關稅，其中包含電腦、手機等產品價值約八百億美元，恐將影響台灣蘋概股的表現，甚至進一步牽動台灣產業。

元大寶華經濟研究院院長梁國源認為，中國報復性加徵關稅是預料中事，對台灣來說，美中台密切三角貿易，肯定會有影響，再者，若後續電子產品捲入美中貿易戰，從蘋果到半導體、半導體設備等，恐都將受影響。他分析，就算先前美中達成協議，但除了貿易方面，雙方在各方面還是有很多歧見，不見得貿易有共識就能解決其他問題，因此美中貿易戰只是顯現出雙方各方面歧見的結果，美中貿易戰不是短時間內能夠解決的問題。

人民幣川普北京美股習近平

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