貿易戰惡化 大陸出手報復川普

中國大陸財政部昨天宣布報復美國措施，自六月一日起對美國六百億美元商品加徵關稅，美股開盤重挫。圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）前年在德國G20峰會見面。 （路透） 分享 facebook

美國十日宣布對中國大陸進口兩千億美元產品加徵關稅，美國總統川普在台北時間昨晚六時許推文警告大陸不應該報復美國，否則只會讓情勢惡化；時隔約兩個小時後，大陸財政部宣布自今年六月一日起，對六百億美元美國商品加徵關稅，最高稅率加徵至百分廿五。

受到大陸宣布報復性措施衝擊，昨晚開盤的美股三大指數全面重挫，美股道瓊指數大跌逾五百點、跌幅近百分之二，其中蘋果股價重挫百分之五點五；標普五百指數跌幅百分之一點七四，那斯達克綜合指數的跌幅更達到百分之二點七一。

大陸財政部公告，中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

分享 facebook 美國政府宣布自十日起，對大陸價值兩千億美元產品，加徵的關稅稅率由百分之十提高到百分之廿五。川普在美東時間十三日清晨發出多則推文，表示沒有理由要美國消費者負擔關稅，還宣稱有證據顯示加徵的關稅只有四個百分點由美國支付，其他廿一個百分點是中國支付。他還說，只要向免關稅的國家買東西或買美國產品，就沒有關稅。

川普說，許多被課關稅的企業將離開中國，遷往越南等亞洲國家，因此中國很想跟美國達成協議，否則企業會跑光光。此外，多年來中國一直占美國便宜，所以中國不應該報復美國，否則只會讓情勢惡化。

川普還表示，他「坦白地跟習近平主席和所有中國的朋友說，如果不談成協議，中國會受重傷，因為企業會被迫離開中國到其他國家」。此外，美國第一季的經濟成長率百分之三點二是超乎預期的好，而這是拜中國繳交的關稅之賜，有些人就是不懂。

川普推文發出不久，大陸就宣布對美國採取報復措施。華爾街見聞報導，大陸國務院關稅稅則委員會決定，六月一日零時起，對已實施加徵關稅的六百億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別加徵百分之廿五、廿或十的關稅稅率；對之前加徵百分之五關稅的稅目商品，仍繼續加徵百分之五關稅。

此外，大陸國務院關稅稅則委員會也公告，試行展開對美加徵關稅商品排除工作，公告指出接受有關利益團體申請，並在對有關申請逐一進行審核的基礎上，將部分符合條件的商品排除對美加徵關稅範圍，並制定公布排除清單。