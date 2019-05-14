親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

貿易戰惡化 大陸出手報復川普

2019-05-14 00:55聯合報 記者林宸誼、華盛頓記者張加／連線報導

中國大陸財政部昨天宣布報復美國措施，自六月一日起對美國六百億美元商品加徵關稅，美...
中國大陸財政部昨天宣布報復美國措施，自六月一日起對美國六百億美元商品加徵關稅，美股開盤重挫。圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）前年在德國G20峰會見面。 （路透）
分享

美國十日宣布對中國大陸進口兩千億美元產品加徵關稅，美國總統川普在台北時間昨晚六時許推文警告大陸不應該報復美國，否則只會讓情勢惡化；時隔約兩個小時後，大陸財政部宣布自今年六月一日起，對六百億美元美國商品加徵關稅，最高稅率加徵至百分廿五。

受到大陸宣布報復性措施衝擊，昨晚開盤的美股三大指數全面重挫，美股道瓊指數大跌逾五百點、跌幅近百分之二，其中蘋果股價重挫百分之五點五；標普五百指數跌幅百分之一點七四，那斯達克綜合指數的跌幅更達到百分之二點七一。

大陸財政部公告，中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

分享
美國政府宣布自十日起，對大陸價值兩千億美元產品，加徵的關稅稅率由百分之十提高到百分之廿五。川普在美東時間十三日清晨發出多則推文，表示沒有理由要美國消費者負擔關稅，還宣稱有證據顯示加徵的關稅只有四個百分點由美國支付，其他廿一個百分點是中國支付。他還說，只要向免關稅的國家買東西或買美國產品，就沒有關稅。

川普說，許多被課關稅的企業將離開中國，遷往越南等亞洲國家，因此中國很想跟美國達成協議，否則企業會跑光光。此外，多年來中國一直占美國便宜，所以中國不應該報復美國，否則只會讓情勢惡化。

川普還表示，他「坦白地跟習近平主席和所有中國的朋友說，如果不談成協議，中國會受重傷，因為企業會被迫離開中國到其他國家」。此外，美國第一季的經濟成長率百分之三點二是超乎預期的好，而這是拜中國繳交的關稅之賜，有些人就是不懂。

川普推文發出不久，大陸就宣布對美國採取報復措施。華爾街見聞報導，大陸國務院關稅稅則委員會決定，六月一日零時起，對已實施加徵關稅的六百億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別加徵百分之廿五、廿或十的關稅稅率；對之前加徵百分之五關稅的稅目商品，仍繼續加徵百分之五關稅。

此外，大陸國務院關稅稅則委員會也公告，試行展開對美加徵關稅商品排除工作，公告指出接受有關利益團體申請，並在對有關申請逐一進行審核的基礎上，將部分符合條件的商品排除對美加徵關稅範圍，並制定公布排除清單。

川普國務院美股

相關新聞

貿易戰兩面刃／休兵？惡戰？ 看下月川習會

2019-05-14 00:19

新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29

「已做好全面準備」陸官媒：打，奉陪到底

2019-05-14 00:37

華郵分析／高築貿易壁壘 川普大錯特錯

2019-05-14 00:26

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

中國加徵美商品關稅 部分可有條件排除

2019-05-13 21:37

美中貿易戰是否燒向歐洲 歐盟官員：目前不會

2019-05-13 20:51

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

2019-05-13 20:18

貿易戰協商未果 川普推文罵習近平：你說話不算話

2019-05-13 19:09

美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

2019-05-13 18:51

報復川普加稅 專家：北京手握三大武器

2019-05-13 17:30

貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14

龐培歐護主：美國優先政策 阻中國竊美高科技

2019-05-13 17:14

美聯社：北京轉型全球科技霸主 關稅戰擋路

2019-05-13 17:08

老神在在？ 陸官媒：美加關稅 負擔變重的是美國

2019-05-13 16:17

憂貿易戰持久化 日企加速撤出中國

2019-05-13 15:33

華郵分析：高築貿易壁壘 現在是錯誤時機

2019-05-13 14:30

白宮經濟顧問坦承：美企和消費者恐幫陸關稅埋單

2019-05-13 14:30

川普拚2020再打反中牌 貿易戰表現攸關連任

2019-05-13 14:24

美中貿易戰 我嚴防陸製品洗產地

2019-05-13 14:18

美中貿易戰 全球股市釀風暴

2019-05-13 14:11

美中停停打打 貿易戰進度一次掌握

2019-05-13 13:41

影／川普欲對中全面增關稅 白宮顧問坦承：美國買單

2019-05-13 13:35

不只是裝腔做勢！川普對中課重稅，連自己人都不放過，獨家揭密特斯拉為台商求情文件

2019-05-13 12:02

美國前財長：貿易戰怎打？美應聯合友邦對付中國

2019-05-13 11:01

華郵：美商在中國市場大賺錢 川普高築貿易壁壘大錯

2019-05-13 10:45

中共官媒評貿易戰 稱是改革開放壓力測試

2019-05-13 10:31

美指中方不認帳 人民日報反控美出爾反爾

2019-05-13 09:25

美中戰略互疑 雙向投資銳減經合面臨巨大變局

2019-05-13 09:16

川普：美中貿易談判中 美國正處於「我們想要的形勢」

2019-05-13 08:31

與川普說法不同 白宮顧問坦承支付關稅的是美國自己

2019-05-13 07:48

紐時：美中對抗 還會持續數十年

2019-05-13 00:57

「不是軟柿子」 陸官媒嗆美安民心

2019-05-13 00:57

川普警告大陸：協商拖過2020會更慘

2019-05-13 00:57

川普關稅攻勢 衝擊科技指標廠

2019-05-13 00:14
看更多

熱門文章

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

2019-05-13 20:18

美股期指又大跌 川普給期限中國不退讓

2019-05-13 06:29

與川普說法不同 白宮顧問坦承支付關稅的是美國自己

2019-05-13 07:48

貿易戰協商未果 川普推文罵習近平：你說話不算話

2019-05-13 19:09

94公斤減肥20年瘦不了？ 針孔監控24小時真相驚人

2019-05-13 12:51

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

想存錢？學澳洲流行的「5元挑戰」！

2019-05-13 15:12

貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14

學貸太沉重 半數大學生窮到餓肚子

2019-05-13 11:00

報復川普加稅 專家：北京手握三大武器

2019-05-13 17:30

不只是裝腔做勢！川普對中課重稅，連自己人都不放過，獨家揭密特斯拉為台商求情文件

2019-05-13 12:02

沙國證實 2艘輸美油輪在阿聯海域遇襲

2019-05-13 14:03

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

台人走私黃金至印度 幕後主謀是男版貴婦奈奈王派宏

2019-05-13 15:21

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-13 06:58

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27

華郵：美商在中國市場大賺錢 川普高築貿易壁壘大錯

2019-05-13 10:45

影／果真是老司機！車長開火車看A片 沒關廣播全車冏

2019-05-13 17:49

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

南韓近期最大宗出口品：應屆畢業生 三分之一銷日本

2019-05-13 11:08

川普：美中貿易談判中 美國正處於「我們想要的形勢」

2019-05-13 08:31

中東情勢緊張！阿聯海域4艘商船遇襲 美再發布警報

2019-05-13 12:43

「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29

影／川普欲對中全面增關稅 白宮顧問坦承：美國買單

2019-05-13 13:35

阿聯才否認港口爆炸 又發聲明指4艘商船遭破壞

2019-05-13 08:14

老神在在？ 陸官媒：美加關稅 負擔變重的是美國

2019-05-13 16:17

美商務部再列陸實體 禁止出口美國敏感技術

2019-05-13 23:10

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

對沒效率超不耐煩？他找到解方 價值1156億元

2019-05-13 14:30

白宮經濟顧問坦承：美企和消費者恐幫陸關稅埋單

2019-05-13 14:30

中國加徵美商品關稅 部分可有條件排除

2019-05-13 21:37

美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

2019-05-13 18:51

憂貿易戰持久化 日企加速撤出中國

2019-05-13 15:33

6歲童打911報警喊「太孤單想要朋友」 員警這幕超暖

2019-05-13 11:59

「有點累！」 瑞典名廚退還米其林二星 年底關餐廳

2019-05-13 15:11

美國前財長：貿易戰怎打？美應聯合友邦對付中國

2019-05-13 11:01

英遺孀花近4年官司 終於取回亡夫蘋果帳戶內照片

2019-05-13 17:21

中國對美展開反制 6月起提高報復性關稅稅率

2019-05-13 20:42

美國2020也要選總統，燒錢瘋狂拚聲量！這位76歲男人，為何讓川普氣到一天狂推60則？

2019-05-13 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top