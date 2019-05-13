龐培歐護主：美國優先政策 阻中國竊美高科技

2019-05-13 17:14 世界日報 編譯中心╱綜合12日電



美國國務卿龐培歐。 美聯社 分享 facebook

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）11日在位於加州的保守派智庫克萊蒙特研究所（Claremont Institute）演講時表示，川普政府的「美國優先」（America First）政策以及對中國採取的行動，使美國企業在中國被迫以技術換市場的行為不再發生。

美國之音報導，龐培歐是在克萊蒙特研究所建院40周年慶典上發表主旨演講時講這番話的；他表示，川普政府的外交政策體現了川普的「美國優先」原則；龐培歐說：「川普總統認為，美國當之無愧地推行符合我們利益、反應我們理想的政策是正確的。」

龐培歐說，川普採取的行動制止了中國竊取美國知識產權。「美國企業不再被迫交出它們技術財富作為在中國經商的代價。」美國正在與中國進行一場規模空前的貿易戰，美國的核心訴求之一就是改變中國的強制技術轉讓政策。

美國對中政策的另一個重點就是確保中國不能通過華為和中興這樣的企業，獲取數十億互聯網用戶的信息。龐培歐說：「互聯網的明天必須不能屬於中國。」美國正開展一場龐大的公關行動，遊說盟友不要使用華為的5G技術。

龐培歐表示，美國還告誡各國，向中國出售關鍵的基礎設施項目和科技公司對它們的國家安全構成威脅。川普政府一直對中國國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議持否定立場，指責中國對外的大型基礎設施項目讓所在國家陷入了「債務陷阱」。

龐培歐還說，川普政府加強了美國在南中國海的軍事存在。川普執政兩年多來，美國在南中國海的「自由航行行動」次數已遠遠超過前總統歐巴馬執政時期。

龐培歐表示，川普政府的自由、開放的印度洋-太平洋戰略才是真正的「轉向亞洲」（Pivot to Asia）。他說，美國要與志趣相投的國家交往合作，包括澳大利亞、印度、日本和韓國，以確保印太國家能保護自己的主權不被侵蝕。