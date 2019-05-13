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貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14世界日報 編譯中心╱綜合12日電

中國官媒嗆美國，我們「不是軟柿子」。 路透社
中國官媒嗆美國，我們「不是軟柿子」。 路透社
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美中貿易戰陡然升級，中國官媒人民日報、新華社、經濟日報等紛紛發表評論文章，除了回擊美國，還強調中國消費力強勁、投資金額回升的經濟潛能，安撫喊話用意明顯。

人民日報13日發表評論員文章「中美開展經貿合作是正確的選擇，但合作是有原則的」；文章說，對中美經貿磋商，中方始終高度重視，一直抱著極大的誠意，希望在平等相待、互相尊重的基礎上，達成一份互利雙贏的協定。然而，美方出爾反爾，進行極限施壓，給中美經貿談判蒙上了陰影，直接導致磋商未果。

文章強調，中美開展經貿合作是最好的選擇，但合作是有原則的。中方在重大原則問題上絕不讓步，任何時候都不會喪失國家尊嚴，任何人都不要指望中國會吞下損害自己核心利益的苦果。

新華社12日刊發題為「無懼風雨，砥礪前行」的評論文章。稍早前新華網的另一篇評論文章表示，如果到了今天，還有人把中國當成可以任人宰割的舊中國，當成以為可以任意揉捏的軟柿子，那真是腦子還留在19世紀。

人民日報12日發表題為「中國經濟的無限潛能」文章說，4月以來，外資法人紛紛調高中國今年經濟成長預期，中國經濟「崩潰論」等說法不攻自破。「越來越多人相信中國經濟蘊藏無限潛能」。

環球時報12發表社論指出，華盛頓發動關稅戰，對增加美方談判籌碼並無助益，「美國既搞錯了雙方的利益關係，也嚴重低估了中方的承受力。」社論指出，中國的大國自信心和核心關切事項，不會被關稅壓力削弱。

香港南華早報則報導，隨著美中貿易爭端不斷升溫，中國國內也有鴿派人物要求政府對美求同妥協；在談判破局之前，一些有影響力的鴿派人物就要求政府重新審視對美的總體戰略。

中國政府退休官員、知名智囊人物張木生表示，中國過去幾年來過於任性，未能認識到中美在很多領域存在的巨大差距。央行前副行長李若谷不久前在出席一個論壇時說，不管中美能否達成貿易協定，北京都需要維持與美國的關系，因為與美國的全面對抗會影響到中國的未來發展。

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