美聯社：北京轉型全球科技霸主 關稅戰擋路

2019-05-13 17:08 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



中國大陸原本想轉型成為全球科技領域的新興霸主的夢想，恐隨貿易戰粉碎。 美聯社 分享 facebook

「美聯社」12日報導，北京方面原本有著雄心壯志，想要轉型成為全球科技領域的新興霸主，但隨著中美貿易大戰一發不可收拾，這個夢想如今已經面臨威脅。

對於中國電子產品、醫療設備與其他高科技出口商品的製造商來說，美國不但是位重要客戶，還是重要的技術來源。這些產業在在中國共產黨眼中，都與中國經濟前途息息相關。但如果從川普政府的立場看來，中國積極發展這些產業，對於原本在這些領域身為龍頭老大地位的美國來說，領導地位將變得岌岌可危。

最近這一季內，雖然中國對美出口出現小幅縮水，但在北京領導階層努力下，中國經濟成長仍得以穩定維持，實際作法方面，北京擴大政府支出與銀行放款。不過，在這一季當中，中國科技出口商仍然面臨銷售暴跌40%的窘境，獲利減少之下，連帶使得科技研發經費必須縮減。

許多中國企業則深深感受到美中關稅大戰帶來的痛苦。過去這段期間以來，這些企業想要透過外企合資、公營銀行貸款或直接收購等方式買下美國或歐洲科技公司，已經頻頻碰壁。

全球資訊研究機構IHS Markit亞洲經濟學家畢斯瓦斯(Rajiv Biswas)分析，中國接下來如果要追求科技發展，可能要走一條更加艱辛的道路，畢竟外資夥伴合作機會與技術提供都已變少。

畢斯瓦斯也說：「而且還可能是一逃更加漫長的道路。」

不管是中國政府或企業，目前都投注數十億美元計算的預算從事科技研究，中國規模第一的全球科技品牌、電訊大廠華為在2018年裡就花了150億美元的科技研發成本，這個金額遠遠超過蘋果公司(Apple)的手筆。

大手筆投入科技研發，讓中國成為電子通訊、人工智慧等領域，儼然都已經成為重量級的明日之星。不過，美國、日本及歐洲等國則抱怨說，北京之所以能夠迅速崛起，其中有部分與竊取技術或強迫外國公司交出商業機密有關。