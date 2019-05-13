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美中貿易戰 全球股市釀風暴

2019-05-13 14:11聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

美國總統川普（左）為貿易問題施壓北京。圖為川普2017年訪北京與習近平（右）合影...
美國總統川普（左）為貿易問題施壓北京。圖為川普2017年訪北京與習近平（右）合影。 路透
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美國總統川普為貿易問題加強施壓北京，投資人周一（13日）準備好面對市場動盪，日本日經225指數和南韓KOSPI指數早盤均下挫約0.6%。市場轉向避險資產，早盤日圓走升，人民幣、澳元和紐西蘭幣走弱。

川普周末又上推特發文後，美國和中國之間的僵持顯然加深。這次川普說，中國可能覺得在近來的談判上「被打擊得很狠」，不如以拖待變，希望川普輸掉2020年大選，中國將從民主黨人那裡獲得較好的條件。

彭博資訊報導，由於美方決定對2000億美元中國輸美產品課徵較高關稅，北京可能採取對等關稅措施進行報復，交易商預期市場波動加劇，投資人已開始拋售股票和其他高風險資產，轉買美國公債、黃金、美元、日圓和瑞士法郎等。

駐雪梨AMP Capital Investors動態市場基金主管奈米 （Nader Naeimi）說：「最大問題在市場盼望和實際有巨大落差。市場原先反映出最佳預期，但現在卻可能往最壞狀況發展。對股市而言，目前正在醞釀一場完美風暴：關稅、物價上漲、油價可能飆升。我的資產配置偏重黃金、石油、與通膨連動的債券及防禦性類股。」

駐新加坡的NatWest Markets資深總體策略師莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）指出，貨幣市場正對中國貿易順差可能下滑作出反應，握有8400億美元境內外匯貸款的陸企已經開始買進美元，「去年的類似行為造成人民幣兌美元匯率自6.25元貶至6.95元。」。

駐阿布達比的Al Dhabi Capital首席策略師Mohammed Ali Yasin表示，市場擔心加徵的關稅將由美國消費者承擔，因為物價可能上漲，推升通膨率高於2％。他認為：「川普用推文來管理美中貿易談判失敗，本身就是一種失敗！這可能破壞談判代表的努力，破壞他們在發表公開聲明之前私下達成妥協的機會。他看起慌了，想將責任歸咎到他們身上，而非承擔部分責任！」

駐杜拜的Tellimer股票策略部門主管馬立克（Hasnain Malik）認為美中利益衝突不易協調，且雙方沒有緊迫的解決壓力，所以談判進展永遠是局部和暫時的。談判受挫將衝擊全球成長展望，施壓新興市場資產。

川普北京人民幣貿易戰
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