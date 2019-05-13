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不只是裝腔做勢！川普對中課重稅，連自己人都不放過，獨家揭密特斯拉為台商求情文件

2019-05-13 12:02商業周刊 李玟儀／商業周刊

美國總統川普為貿易問題加強施壓北京。路透
美國總統川普為貿易問題加強施壓北京。路透
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中美貿易大戰越演越烈，5月10日起，美國開始對價值2000億美元的中國輸美商品，課徵高達25%關稅。這，是繼去年第一波對價值500億美元的中國製產品課稅後，美國所祭出的第二波關稅戰，規模更大、涉及產業更多。

事實上，美國政府針對貿易戰，有開出豁免條件，避免傷及無辜，第一波的受害者，趕在去年底截止受理前，紛紛送出豁免申請。

根據商周調查發現，美國貿易代表署（USTR）統計，總共收到1萬3757件豁免申請案，截至今年5月10日的最新數據，只有1957件取得豁免，換算目前通過率僅14%，已確定遭拒的有6961件，因總數太大，仍有近5000件案子還沒審完。

第二波關稅戰已經上路，美國何時接受新一波豁免申請，尚未公告。但第一波廠商的申請經驗，成了重要的參考指標。

美國貿易代表署要求，申請豁免時，必須陳述三要點：

一、 這個產品是否只能從中國取得？有沒有辦法從美國、或者第三方國家取得？

二、 課稅後是否會對廠商本身或美國造成嚴重的經濟損害？

三、這個產品是否對「中國製造2025」的策略很重要？

商周發現，其中與台灣最相關，也最值得關注的，就是美國電動車龍頭特斯拉寫了2400字，為廣達上海廠向美國政府求情。

「在挑選供應商這件事，我們不能讓顧客生命冒風險。」為了說服美國政府，不要對廣達上海廠所生產的自駕車車載電腦系統（ECU）課徵25%關稅，特斯拉如此強調由廣達在上海生產的零組件重要性。

「這是電動車的大腦！」特斯拉強調，委由廣達在上海廠生產，並不只是單純的成本考量，由於生產時需要無塵室、全自動化的電路板組裝線，複雜度極高，只要有一丁點瑕疵，就會對生命造成危害。特斯拉強調，廣達所有廠區中，只有中國廠區通過ISO/TS 16949汽車產業供應商認證。

那為什麼非廣達不可？特斯拉透露了跟廣達的革命好交情。原來，特斯拉很自豪在與廣達合作的過程中，革新了電路板組裝作業，例如是全球第一個將真空迴焊技術，應用在電路板組裝上，將生產線的彈性與速度帶到全新高度，從研發到生產只需時6個月。

「我們問產業專家，還有哪的地方可以做到這等品質、這等高複雜度生產？答案是，在中國以外找不到。」特斯拉強調，想換製造商？根本沒有考慮的餘地。而且，若轉換供應商，牽涉到無塵室的設置、重新員工訓練等等，將讓生產計畫拖延18個月！除了將影響到Model 3量產速度，也將讓中國對手有機會追上。要知道，「特斯拉是唯一把電動車賣進中國的美國業者！」

除了拿出「保障顧客生命安全」、「美國之光」這兩頂大帽子，特斯拉也大打「就業牌」。文件寫著，公司在美國聘用了超過3萬5000人，廣達在加州更聘了數百人為特斯拉提供支援，被開徵關稅將影響到這些人的就業機會，而且「其他供應商將無法提供像廣達這般程度的支援服務」。

由此可知，表面上是幫廣達求情，實際上特斯拉也是為自己求情，因為真的非廣達不可。

但結果如何？特斯拉被美國政府拒絕了。

原因是，電動車是中國製造2025的重點項目，這是美國政府打擊的頭號目標，因此美國政府課稅連對自已人也不留情，顯示川普政府是玩真的！

台灣品牌業者中，宏碁也是第一波關稅受害者。其申請文件顯示，宏碁為自家的螢幕模組求情，打出「教育牌」。宏碁強調，美國公立學校「one to one」人人有電腦的推廣計畫，讓每位小學生都可能有一台自己的宏碁筆電Acer Chromebook。但，小孩子動作粗魯，不可避免會弄壞螢幕，修理螢幕的費用被關稅影響，最終仍轉嫁給美國納稅人，希望能被豁免。

審核結果，也是不通過。美國貿易代表署給的理由是：看起來並不會對宏碁造成嚴重經濟損害。

那麼，到底什麼樣的廠商能拿到豁免許可？日本軸承大廠NTN的經驗或可供參考。

NTN在申請書上寫著，計畫將生產線轉移到台灣，但產品必須重新通過大客戶Bosch的認證，目前已經跟Bosch在進行轉移中，須時至少1年，希望能獲得寬限。NTN也供應美國汽車零組件軸承，NTN指出，加課關稅會讓美國的卡車市場受到衝擊，進而造成所有製造業、農業、挖礦業、零售業的損害。

有了具體轉移計劃、列舉了可能損害川普美國製造政策的理由，果然讓美國貿易代表署點頭放行。

想知道台灣還有哪些業者在第一波關稅戰中受害，為哪些產品提出豁免申請？又有哪些國際大廠在文件中透露，將改向台灣供應商採購？詳情請見5月16日出刊的1644期《商業周刊》獨家報導。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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