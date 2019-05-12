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華爾街日報：川普「美國優先」政策四面楚歌

2019-05-12 13:35世界日報 編譯劉煥彥╱綜合11日電

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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美國川普總統宣揚「美國優先」的外交政策，本周同時受到來自中國、北韓伊朗與委內瑞拉等四國的挑戰，不僅極度考驗白宮在同一時間處理多場國際危機的能力，外界也觀察他能否真正做到野心不小的政策目標。

「華爾街日報」報導，川普政府與中國洽商已進行年餘的貿易談判10日告吹；川普與北韓領導人金正恩二次會談破局後，北韓再度試射短程飛彈；伊朗威脅加速進行核武計畫；委內瑞拉則在俄羅斯與古巴支持下，化解了美國在背後支持的軍事政變。

外交圈人士觀察，造成這種局面的原因之一，在於川普無視華府多年來處理外交政策的準則，也就是先處理一件事，再處理下一件事。

不論是轉換中國經濟模式、北韓無核化、全面改變對伊朗的安全政策，或推翻一個南美國家政府，即使想達到這四個目標的任何一個，對美國政府都是個野心很大的工作，但川普卻同時對這四個目標下重手。

外界懷疑川普政府恐將被各方危機搞得不知所措；而國務卿龐培歐(Mike Pompeo)9日縮短了外交訪問行程，趕回華盛頓出席一場高層會議，更凸顯川普面對的最新外交挑戰；當天與會者還包括代理國防部長夏納漢(Patrick Shanahan)及參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍(Joseph Dunford)。。

但白宮發言人莎拉．桑德斯(Sarah Sanders)淡化外界的質疑；她說「川普總統的國家安全團隊成員，今天只是例行開會討論許多主題」。

但部分觀察家不這麼認為，華府重量級智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)會長哈斯(Richard Haass)說：「在所有這些例子裡，政府對成功設定了很高的門檻。這些狀況一起發生，(川普政府)卻沒有好好做跨部會協商，而且總統又對大規模運用軍力很敏感。可以說，目標與手段之間的鴻溝非常大，而且光靠經濟制裁也無法補上。」

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