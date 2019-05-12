貿談急轉直下 川普疑為大選考量

2019-05-12 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合11日電



美國總統川普10日將2000億美元中國輸美商品關稅，從10%調高至25%。法新社 分享 facebook

美中兩國在今年前幾個月原本看似將達成歷史性的貿易協議，沒想到在過去一周急轉直下，10日以談判無結論、美方進一步加徵關稅收場，讓外界有如霧裡看花。

根據多位政治分析家及前任助理的說法，原來川普總統為了明年順利連任，選舉考量已經高於外交政策；他標榜自己是對抗中國、保護美國勞工的鬥士，認為對中國強硬、讓貿易談判破局，比起雙方真的達成協議，能拿到更多政治優勢。

紐約時報與美聯社報導，與中國敲定貿易協議可能讓民主黨人抓到攻擊川普的機會，擺出強硬姿態反而可讓他迎合川粉，還能攻擊民主黨人對中國太軟弱，尤其是民主黨的首要競選對手、前副總統白登(Joe Biden)。

白登曾投票贊成給予中國永久正常貿易關係。

前白宮首席策士巴農(Stephen Bannon)曾為川普在2016年大選擘畫財經政見，他也一再警告中國帶來的危險，「對中國軟弱的日子已經過去了，現在是政治在推動經濟。」

打壓中國(Bashing China)是兩黨行之有年、操作純熟的選舉年宣傳手法，但川普做法更激進，他的保護主義立場其實背離了共和黨主流思想，反倒更接近進步派陣營的候選人政見，例如獨立派聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)，與民主黨聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)。

桑德斯早已高調宣示要把中國列為貨幣操縱國；他曾發推文說：「假裝中國不是我們的主要經濟競爭對手大錯特錯。如果我在白宮，就會修改貿易政策，在這場競爭中取勝。」

包括巴農與白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在內，多位川普現任及前任親信長期鼓吹只有對中國強硬、絕不接受任何協議，才是正確做法。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)與白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)等多位主流派人士則力主不可，他們認為美中貿易爭端拖得愈久，對美國經濟與金融市場都不利。

但根據一位前政府官員的說法，近幾周川普的競選團隊再度宣揚絕不妥協的立場，加上白登對中國的態度可能放軟，才會使川普不再支持與中國達成貿易協議。