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美中貿戰陷僵局 中國貨恐飆漲

2019-05-12 12:45世界日報 記者張越／洛杉磯報導

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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中美貿易談判10日陷入僵局，從當天凌晨12時開始，對2000億美元中國進口商品的關稅，也從10%上漲到25%，而且川普還要求對剩餘的3000億美元的中國進口商品也將關稅上調至25%。對此，很多學者和研究者認為，從中國目前的反應來看，還是希望能有一個穩定的貿易環境；也有民眾擔心未來華人超市的中國進口食品越來越貴。

金融專家林日昇說，之前很多人都對貿易戰談判比較樂觀，認為很快就會結束。但現在看來可能還要三個月，甚至到年底還在談判中。如果川普將所有中國進口產品加稅，那麼中國來的東西都會漲價，無法避免。目前預計，關稅會導致美國的GDP成長減慢0.5%。本來預計今年經濟增長1.8%，將會變成1.3%，這還不包括中國的反擊。如果中國開始反擊，影響的層面更大。

林日昇表示，川普對中國的談判是真刀真槍的，要求中國做出結構性調整，保護智慧財產，開放市場等，並且要求中國將這些內容法制化。這是中國不可接受的，認為喪失了主權。所以現在的談判已經不是一個單純的貿易談判，而是政治談判。但如果習近平放棄談判，中國的經濟會很慘，預計導致中國經濟成長減速1.5%。

很多人認為，中國只要讓人民幣貶值，不就可以消除關稅的影響嗎？但林日昇表示，如果人民幣貶值，會導致資本從中國外逃，甚至導致房價下跌和房地產市場崩盤。這是中國最不願意看到的結果。因此，他認為人民幣短期內大幅貶值的可能性不大。

金融業者王承輝表示，上星期一川普推文發飆，說從10日開始要對價值2000億元的中國商品徵收25%的關稅。中方不但如期派副總理劉鶴赴美，甚至目前還沒有對美國商品報復性增加關稅，所以中國還是處於弱勢。美國現在經濟狀況較好，失業率創下歷史新低，川普底氣足，而中國經濟發展狀況並不盡如人意，談判的籌碼少一些。

華人趙先生表示，川普10日清晨連發幾條推特，發表了「收關稅讓美國強大」的新奇觀點。可以感到，他已不指望中美能在短期內達成協議，所以乾脆先徵收25%的關稅，用這些錢去補貼受貿易戰損失的農民，穩固自己的基本盤。如果中國採取報復性措施，讓美國企業在中國「生不如死」，那麼會給美國帶來很大損失。

裝修業者吳先生表示，去年中美貿易戰剛一開打，很多建材業者就聞風漲價，今年可能還會漲更兇。而對於普通民眾，中國進口食物將會漲價。華人全小姐表示，自己愛吃的零食幾乎都是中國進口的，如果價格上漲，可能會增加自己的日常開銷。

川普人民幣貿易戰
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