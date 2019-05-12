新聞眼／美耐心有限 中美談判恐變成只打不談

2019-05-12 00:30 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張加



美中貿易談判，中方想繼續談，但川普顯然耐心有限。 （美聯社） 分享 facebook

美中新一輪貿易談判，在美國調高關稅稅率陰影下「不圓滿」落幕。雙方雖有意繼續磋商，中方甚至提出「打打談談或將是中美解決經貿摩擦的常態」，但美已展開對更多大陸商品加徵關稅的程序，此舉警告北京，若無法達成美方同意的協議，美國準備「繼續打」，而非「繼續談」。

美國總統川普十一日一早又透過推特發文向海外廠商喊話，要避開被加徵關稅其實很簡單，搬回美國老家製造就行。

大陸國務院副總理劉鶴趕在調升關稅前抵達華府談判，這次並非頂著「國家主席特使」頭銜，而是「頂著壓力，表示中方最大誠意」；但據指出，劉鶴告訴美方，他「無能為力」，得由兩國領袖決定。

劉鶴的誠意、大陸國家主席習近平致川普的美好信函，顯然未打動美方，川普政府不僅如期調升關稅稅率，更指示貿易代表署展開對價值約三千二百五十億美元大陸輸美商品加徵關稅的程序。

中方想繼續談，但美方耐心有限。川普與習近平去年底在阿根廷同意貿易休兵九十天，川普在今年三月一日休兵期限前宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，推遲對大陸商品提高關稅稅率的計畫。

但這段時間，雙方持續舉行貿易磋商，川普也多次在白宮接見劉鶴，卻傳出中方在接近達成協議之際企圖重談，惹怒川普。雖然許多人不樂見貿易戰，但這次不少議員、專家學者支持川普決定，認為美方已給北京時間與機會，川普不該繼續等。

中方要知道，即使川普與習近平親談，若沒能端出令美方滿意的協議，川普仍然很可能轉身走人，之後美中處理經貿摩擦的方式恐變成「只打、不談」。