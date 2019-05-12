美中各有盤算 貿易談判難達協議

2019-05-12 00:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美中貿易談判依舊未達成協議，美銀策略師預期，美股走勢將隨談判結果起舞。 （美聯社） 分享 facebook

美國和中國大陸十日結束第十一輪貿易談判，依舊未達成協議，不過這正是美國總統川普想要的結果。美中各有盤算，以致想談成協議困難重重。

紐約時報報導，以明年成功連任為首要目標的川普，必須展現「對中強硬保護本土」的形象，藉此將民主黨對手比下去。

二○二○年總統大選的選戰已提前開打，民主黨百家爭鳴，川普也早就開始為連任鋪路，美中貿易戰是最好的選舉素材。

過招數個月的美中貿易談判始終僵持不下，看似困擾川普，不過根據政治分析家和前幕僚觀察，他的政治算盤打法已經不同。川普近日的發言暗示著，現在他相信，對中國大陸必須展現強硬態度；此外，比起美中達成協議，不談成任何協議對他的政治立場反而更有利。

「打中國」是共和黨和民主黨皆慣用的選戰策略，但是川普必須打得比民主黨更猛，尤其是民主黨主要對手拜登及桑德斯。二○一六年總統大選時，桑德斯曾表示要將中國列為匯率操縱國，川普也說過要這麼做，但上台後被幕僚勸退。拜登曾投票支持和中國大陸建立正常貿易關係，川普嗤之以鼻說：「中國要吃掉我們的午餐了，拜託。」

川普宣布對中國大陸兩千億美元商品加徵關稅，看似傷害美國農民，讓股市隨之動盪，且可能影響經濟。不過對川普而言，更嚴重的問題是若美中談成協議，恐讓他在大選期間成為民主黨攻擊的箭靶，批評他對中國大陸示弱，倒不如在明年十一月大選前強打反中牌，爭取選民認同。

川普在推文暗示，北京以拖待變，將寶押在明年十一月美國總統大選，認定川普不會連任，屆時北京將能和新上任的民主黨總統當選人重啟協商。讓尋求連任的川普咽不下這口氣，突然宣布加徵關稅。

中國內部也有更深層的盤算。美中貿易談判中，中國竊取美國智慧財產權與商業機密、強制性技術轉讓、金融服務准入與貨幣操縱等，都是極度複雜與困難的項目。華府要求北京進行結構性改革，不僅與大陸傳統政策背道而馳，更可能撼動政權的重大改變，當然不太可能輕易點頭同意。