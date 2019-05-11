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貿易戰一反過去高姿態 北京向美喊「相向而行」

2019-05-11 16:04世界日報 中國新聞組／北京11日電

美國宣布提高2000億美元中國貨物的關稅至25%，一反過去強硬的高姿態，中國外交部發言人耿爽10日表示，中美兩國元首之間一直通過各種形式保持著聯繫。希望美方能夠同中方一道努力，共同來構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。「在此方面，雙方需要相向而行。」

本報系聯合報報導，外交部例行記者會中，被問到美國宣布提高關稅後，中國家主席習近平和美國總統川普是否通過電話，耿爽回答，「你提到的情況我沒有聽說」。但他稱，中美兩國元首之間一直通過各種形式保持著聯繫。

在美國提高關稅後，中美經貿磋商是否會對中美其他領域產生影響的問題時，耿爽表示，一個健康穩定發展的中美關係符合兩國的利益，也是國際社會的普遍期待。希望美方能夠同中方一道努力，共同來構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。「在此方面，雙方需要相向而行。」

至於中國何時會宣布對美增稅的報復性措施的問題，耿爽稱，商務部新聞發言人10日已經發表了談話，「你所關心的具體內容，請你再保持關注。」

第11輪中美經貿高級別磋商在一種格外困難和敏感的氛圍中舉行。人民日報評論「鐘聲」指出，中方一直以高度負責任的態度和最大的誠意推動中美經貿磋商，但決不會屈服於美方的極限施壓，在原則問題上不會妥協。

評論指出，中方明確要求取消全部加徵關稅，使雙邊貿易恢復正常；明確要求貿易採購數字應當符合實際；明確要求文本平衡性，表達方式必須為中國民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴。

評論說，中美經貿關係的希望之窗並沒有關上，也不可能關上。中美建交40年來的實踐證明，中美合作是大勢所趨。美方尤其應當選擇順勢而為，與中方相向而行、共同努力，在平等協商中解決問題，在合作共贏大道上創造未來。

外交部北京
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