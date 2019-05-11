中美貿易談判談不攏 路透：卡在知識產權

2019-05-11 16:07 世界日報 中國新聞組／北京11日電



美國對中國貨物加徵關稅10日生效，美中貿易戰進入新階段。圖為青島碼頭幾艘貨輪正準備出發。 美聯社 分享 facebook 路透消息指出，中美進行第11次貿易談判，結果以「無結論」收場，而雙方談不攏的原因，在於中國國務院副總理劉鶴針對草案協商中的知識產權修法等部分條件做出修改，遭美方拒絕。新華社發表時評回擊，指美方指責中國在技術轉移、知識產權和創新方面的做法，是借知識產權保護之名行貿易保護之實。

報導指出，劉鶴此次訪美談判，持續向美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）說服，在保護知識產權的法律修改部分，可透過國務院頒布的命令來完成「任務」，不過賴海哲堅持，中國可履行最先的承諾修改法律。

報導稱，在部分草案協商中，美國希望在保護知識產權與強制技術轉讓等部分，中國能在法律上修改。先前中國承諾這個部分，但上周中國卻向美方提出異議，表示希望刪除這項「法律修改」，因此讓美國總統川普震怒，進而宣布將2000億美元的中國商品關稅稅率從10%上調為25%。

對此，新華社發表「知識產權怎能成為貿易保護的大棒？」為題的時評回應，還引用世界知識產權組織總幹事高銳的說法，稱中國建立了高水平的知識產權保護制度，成為全球知識產權創造和保護的典範，已經從主要的技術使用者，轉變為技術生產者。

文章指出，中國始終堅持對國內外企業知識產權一視同仁、同等保護。目前中國法院已被國際上視為知識產權訴訟較為可取的訴訟地，北京知識產權法院受理的案件中有相當一部分雙方當事人都是外國人。

文章說，知識產權應是世界各國之間創新合作的橋梁，而不應成為貿易保護主義的大棒。

未來，中國仍將堅定不移加強知識產權保護，這是擴大開放、融入世界經濟的需要，也是實現經濟高質量發展的內在需求。在知識產權領域，中國有信心、有能力應對任何挑戰。