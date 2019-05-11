中國恐拋售債券、人民幣眨值 川普教戰：美買更多自家農產品

2019-05-11 13:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合10日電



面對中國大陸可能的反擊，川普宣稱，可將過去一年美國拿到的1000億元關稅拿來買自家農產品。 法新社 分享 facebook

川普總統宣布進一步提高對中國貨品進口關稅後，中國政府曾表示將被迫反擊，但沒有提到怎麼做。彭博資訊報導，讓人民幣貶值、拋售美國公債或減少採購美國大豆，都是中國的反擊選項，可是傷人也難免傷到自己。

彷彿料到北京可能這麼做，川普10日發推文宣稱，可將過去一年美國拿到的1000億元關稅拿來買自家農產品，還能投入其他公共建設。

川普推文中說：「如果拿150億元買我們農民的農產品，這已經遠高於現在中國採購金額，這樣還剩下850多億元，可以用在新開工的基礎建設、健保或其他東西。中國將會大大減緩，我們則自動加速(成長)！」

彭博報導指出，北京可能讓人民幣貶值以抵銷美國加徵關稅對中國經濟的衝擊，2018年離岸人民幣匯率對美元貶值5.5%，讓川普大感不快，並引發外界揣測中國刻意使人民幣走貶。

但瑞銀(UBS)大中華區首席經濟學者汪濤表示，2015年中國讓人民幣貶值的痛苦經驗依然刻骨銘心，當時導致資本大量外流，因此北京不太可能再來一次。

汪濤說：「中國不喜歡看到貨幣貶值造成資本外流，這會損害國內信心，而且去年人民幣貶值讓川普政府很不高興。」

第二，中國擁有1兆1000億美元美國政府公債，是持有美債最多的海外國家，因此減持美債可能成為強力武器，但中國規模達3兆1000億美元的外匯存底，沒有其他更好的投資選擇，因此不太可能這麼做。

中國拋售美債可能導致價格暴跌、殖利率上升，不僅不利手上的國債價值，並可能帶來其他金融和外匯風險。

第三，中國是美國大豆的最大買家，且北京已經加徵25%關稅。美國大豆種植區主要位於中西部，是川普票倉。中國是否繼續大量購買美國大豆，目前並不清楚，過去一個月大豆期貨價格已經下跌11%。

華府智庫外交關係協會資深研究員塞瑟(Brad Setser)指出，讓人民幣貶值或減持美債在實務上的難度較高，但要少買美國大豆就容易多了。

另外國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，華府智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員柯克加德(Jacob Kirkegaard)警告，大家應該注意中國不是法治國家，是威權的獨裁政體，因此川普的對立做法可能傷害美國企業，「從這點來看，中國玩陰的手段可以比美國更狠」。