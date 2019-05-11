華郵：貿戰3種結局 2種對美不利

2019-05-11 13:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合10日電



華盛頓郵報的分析指出，美中貿易戰可能會有三種結局︰一是川普得到一個好交易，二是得到一個差勁的交易，三是沒有交易，換言之，其中兩個選項對美國人來說不是很好，甚至是一個敗局。

首先是川普得到了一個好交易。按照美國主觀上的好交易，就是意味著中國將同意加強對知識產權的保護，更多的向美國企業開放市場，甚至有一個執法機制，確保中國履行承諾。

一年多前，中方曾試圖購買數以10億元計的天然氣、大豆及其他農作物來縮小貿易赤字，甚至中國副總理劉鶴說過會購買500萬噸大豆，但川普政府的態度是根本志不在此，還要施加壓力，從中方獲得的收益遠遠超過去年水平。華爾街有些人認為這種情況可能會出現，投資者、商界領袖和中國也最終希望在達成協議後取消關稅。這樣對川普而言，真的是大獲全勝。

至於差勁的交易，就是許多向中國徵收關稅的措施仍然存在。其實這樣的交易是最容易達到的，也是中國一年前提交到面上的，就是中國同意購買更多美國貨品，但未有更好的讓美國企業進入中國市場。經過將近一年來徵收關稅和美國農民所遭到的痛苦，這樣的交易可能會令人失望，尤其是美國商界。因為商界希望藉著協議進入中國市場之餘，也得到持續，有法律效力的政策改變。

如果最終美中沒有任何協議，隨之而來的是全面的貿易戰，這是絕大多數經濟學者認為最糟糕的情況。在沒有達成協議，川普與習近平繼續加大關稅和貿易壁壘，甚至可能蔓延到世界其他地區。基本上是冷戰的貿易版，經濟後果會極其嚴重。

美銀美林集團的經濟專家10日在給客戶的報告中表示，美中貿易展開全面關稅的貿易戰，將使全球經濟走向衰退。

「稅務基金會」( Tax Foundation) 10日表示，美國已向中國實施的關稅，已讓美國人承擔720億元的新稅項。如果川普提出更多的關稅，美國經濟增長將下降0.75％，就業人數將減少58萬以上。

在目前經濟狀況良好下，華盛頓很多人都想知道為甚麼川普會執意冒這樣的風險，因為這可能會讓他失去連任機會，並導致全球經濟衰退。