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美對中國貨大徵關稅 傷消費者荷包

2019-05-11 13:28世界日報 編譯黃秀媛／綜合10日電

川普總統愈是升高對中國的貿易戰，美國消費者會發現雜貨店、五金店和大賣場的東西愈貴。

可能突然漲價的包括衛生紙、旅行袋、背包等戶外用品，以及狗項圈、棒球手套、滑雪手套、長柄大錘、鋸條和各種燈具。

上榜的還有藝術用品、磁磚、擋風玻璃、骨董、光碟盒和光碟機、錄音帶和錄音機、蛇皮衣物、木牆板、彈簧墊撐架、耶誕燈飾等。

川普政府10日把2000億元中國銷美物資關稅從10%提高到25%，稍晚又宣布將價值3000億元的其他進口貨物關稅提高，受影響的包括從冷凍豬肉到鋁製品等超過6000種產品。

關稅提高可望以兩種方式影響消費者；已把原來的10%關稅的成本轉嫁給顧客的商店，勢必進一步提高售價；以前試圖自己吸收這種成本的企業，現在將難以為繼，必須把增加的成本全部或部分轉嫁給顧客。

川普前兩波涵蓋500億元中國產品的關稅，主要針對企業而非個人購買的物資，使消費者大致不受影響；新關稅仍免除一些熱門消費產品，尤其是衣物和嬰兒用品。

但是，新關稅有四分之一涉及消費物資，包括113億元家具、92億元汽車零組件、66億元旅行箱。

全國零售聯盟警告說：「宣布不到一周，關稅就突然增加，會嚴重干擾美國企業，尤其是可用以消減衝擊的資源有限的小公司。如果政府落實這種威脅，美國消費者會面對價格提高，美國人也會失去工作。」

有些產品二度面對關稅提高，鋼製品去年就被課徵25%關稅，鋁製品為10%。

課徵新關稅的有將近1000種食品，包括甘藍菜和甜菜等蔬菜、幾百種魚類產品、填料麵食、醃橄欖、草莓醬、米酒和醬油。

最可能傷到美國消費者荷包的是電腦和沙發。估計有價值230億元以上的電腦和電腦組件受到影響。

美國消費者除了忍痛多花錢可能別無選擇，因為新關稅針對的將近一半產品在美國的銷售量，有一半以上是從中國進口。

川普磁磚貿易戰漲價
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