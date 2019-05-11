美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定
美中新一輪貿易談判10日結束，美國總統川普透過推特表示，美中貿易磋商坦誠且具建設性，美方已對中方商品實施關稅措施，至於是否撤除關稅，將取決於未來談判情況。
川普推文指出，過去2天，美中就兩國之間貿易關係進行坦誠且具建設性的對話，而他與中國大陸國家主席習近平的關係仍非常堅實，且未來也會持續對話；美方已對中方商品實施關稅措施，至於會不會撤除，將取決於未來談判情況。
中國大陸國務院副總理劉鶴9日抵達華府，與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤率領的代表團舉行第11輪經貿磋商，但雙方未達協議，美國10日凌晨起對2000億美元中國輸美商品加徵的關稅從10%上調至25%。
劉鶴10日上午再度赴貿易代表署（USTR）磋商，會談近2小時，會後賴海哲與米努勤前往白宮；根據財經媒體CNBC報導，米努勤表示，美中談判具建設性。
在10日上午談判前，川普針對美中貿易談判發布多則推文，稱與中國大陸的貿易談判完全不用急，另對額外3250億美元加徵25%關稅的流程已開始。
....into the future will continue. In the meantime, the United States has imposed Tariffs on China, which may or may not be removed depending on what happens with respect to future negotiations!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月10日
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