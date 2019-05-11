美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國總統川普。 路透 分享 facebook

美中新一輪貿易談判10日結束，美國總統川普透過推特表示，美中貿易磋商坦誠且具建設性，美方已對中方商品實施關稅措施，至於是否撤除關稅，將取決於未來談判情況。

川普推文指出，過去2天，美中就兩國之間貿易關係進行坦誠且具建設性的對話，而他與中國大陸國家主席習近平的關係仍非常堅實，且未來也會持續對話；美方已對中方商品實施關稅措施，至於會不會撤除，將取決於未來談判情況。

中國大陸國務院副總理劉鶴9日抵達華府，與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤率領的代表團舉行第11輪經貿磋商，但雙方未達協議，美國10日凌晨起對2000億美元中國輸美商品加徵的關稅從10%上調至25%。

劉鶴10日上午再度赴貿易代表署（USTR）磋商，會談近2小時，會後賴海哲與米努勤前往白宮；根據財經媒體CNBC報導，米努勤表示，美中談判具建設性。

在10日上午談判前，川普針對美中貿易談判發布多則推文，稱與中國大陸的貿易談判完全不用急，另對額外3250億美元加徵25%關稅的流程已開始。