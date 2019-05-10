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退讓？對抗？ 習近平走在貿易談判的鋼索上

2019-05-10 14:19世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

是否與美國徹底翻臉，是對習近平的考驗。 中新社
是否與美國徹底翻臉，是對習近平的考驗。 中新社
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在中國經濟成長減緩之際，華府與北京的關稅戰爭對中國國家主席習近平構成重大挑戰，並可能暴露他的政治弱點，使他面對痛苦的抉擇：保護自己不屈不撓的形象，進一步強硬對抗，或是忍辱負重暫時退讓。

上周還似乎只差臨門一腳的中美貿易談判，因習近平拒絕修改限制美國企業的法律，突然成為中美關係的引爆點；川普本周公開指責中國反悔承諾，宣布10起加徵2000億中國貨品關稅，使雙方緊張關係急遽升高。

習近平是中國幾十年來權勢最大的領導人，而他一直小心維護率領國家邁向富強壯大、具有高瞻遠矚視野的政治家形象；但是，貿易談判處理稍有不當，可能損害中國經濟，並影響他的權威。

他在國內已遭到是否錯估川普決心的質疑，而如美國迫使他讓步或談判破裂，國內的不滿聲浪可能更加強烈。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生說，本周的談判如無法達成協議，將讓習近平很難堪和受到一些損害，雖不致釀成災難，可是如持續升高的貿易戰導致中國經濟急遽衰退一、兩年，問題可就大了。

北京與華府這波爭執，癥結在於中國想稱霸自動化和人工智慧科技，並引發強迫轉移尖端科技甚至公然盜竊的指控。

邁阿密大學中國政治專家金德芳 (June Teufel Dreyer)說，習近平很清楚，國內批評者會把談判失敗怪罪給他，而他的行事顯示，他很擔心出現異議和社會動亂。

牛津大學中國政治專家米特 (Rana Mitter)說，中國目前對貿易戰似乎沒有明確政策，使北京其他高層領導有機可乘，並可能限制習近平獨斷獨行的能力。

香港中文大學中國政治專家林和立說，習近平在黨內也面對時間壓力，最慢必須在10月召開中共中央委員會會議，並顯示他已切實掌握貿易爭執，每年夏季的北戴河會談也可能使他的領導能力受到考驗。

這些敏感情況似乎影響中國官員公開談論貿易爭執的方式，不像談判初期義正辭嚴地指責美國，製造緊張對立和擾亂全球貿易，現在卻有意掩旗息鼓，改口希望雙方各讓一步，達成彼此互惠和雙贏的協定。

「我這次來，頂著壓力，就是表示了中方最大的誠意。」，正如依然兼程到華府與美國官員經貿談判的中國國務院副總理劉鶴抵達後說，他想「坦誠地、自信地、理性地解決我們面臨的一些分歧，或者說不同，我認為是有希望的。」

劉鶴的「誠意」與「希望」起手式，迥異這兩天中國外交部的口舌強硬，似乎也透露中國可能向川普讓步的意向。

習近平貿易戰
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