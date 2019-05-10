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美中貿易談判 習近平致函川普 川習可能通話

美對中國貿易逆差劇減

2019-05-10 01:46經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國3月貿易逆差小幅擴增。 路透
美國3月貿易逆差小幅擴增。 路透
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美國3月貿易逆差小幅擴增，但對中國的貿易逆差縮減至2014年來最小，對中國出口更勁增逾兩成。同日發布的4月整體生產者物價指數（PPI）溫和上升，上周首次申請失業救濟金人數則略多於市場預期，但仍處於就業市場強勁的水準。

美國商務部9日公布，3月貿易逆差總額擴增1.5%至500億美元，略低於預估的502億美元。其中，3月出口額增加1.4%至1,417億美元；進口額增加1.2%，為2,141億美元，但手機及其他家庭用品進口額減少，工業用零組件及原料進口增加。

經濟學家指出，數據細節提供振奮人心的成長訊號，進口增加顯示美國消費者與企業需求回升，出口成長則顯示全球需求好轉。

最受關注的是，美國3月對中國貿易逆差銳減16.2%，為207億美元，是2014年3月以來最低，商品貿易逆差也縮減至283億美元。美國3月對中國出口額激增23.6%，包括黃豆出口額大幅增加，從中國進口額則減少6.1%。

然而，美國對陸貿易逆差縮小，掩蓋了兩國貿易往來減少的整體情勢。美國第1季從中國進口額比一年前減少13.6%，對陸出口額也年減17.6%。

此外，美國4月PPI比3月上升0.2%，符合預估，升幅遠小於3月的0.6%。若與一年前相比，則4月PPI攀升2.2%，升幅略小於市場預期。

但核心PPI月升0.4%，遠高於3月時的零，也是去年元月來最大單月升幅；年升率為2.2%，也比3月大，顯示PPI上升壓力加重。

儘管核心PPI年升率升高，但整體物價仍低迷，聯準會Fed）所重視的個人消費支出（PCE）整體及核心平減指數3月年升率分別僅1.6%及1.5%，遠低於2%目標，預示Fed仍將維持目前的「偏鴿派」立場。

另據美國勞工部，4日止當周首次申請失業救濟金人數減少2,000人至經季節調整後的22.8萬人，略高於市場預期，但近來的平均值仍為顯示勞動市場健全發展的水準。

失業Fed聯準會
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