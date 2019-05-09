川普推特文神威 1字讓全球股市蒸發130億元

2019-05-09 16:06 世界日報 編譯中心／綜合8日電



川普總統上周日發推文102字，宣布將調高對中國進口商品的關稅，全球股市應聲蒸發約1兆3600億美元，平均一字抹去130億美元的股票市值。路透 分享 facebook

川普總統上周日發推文102字，宣布將調高對中國進口商品的關稅，全球股市應聲蒸發約1兆3600億美元，平均一字抹去130億美元的股票市值。

川普5日在推特發文說，計劃本周五(10日)調高對中國產品的關稅。消息一出，全球股市應聲震盪，不僅引發股價大跌，連市場波動性也捲土重來，素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)兩天內飆高50%，自1月以來首度衝破20。

截至上周末前，投資人已有一段時間不再擔心美中貿易關係引發的風險，如今風險再度湧現。先前幾周，由於投資人愈來愈有信心貿易談判進展順利，以及主要央行立場轉向鴿派，而且美國企業獲利情況優於預期，使得市場處於自我感覺良好狀態。

盛寶金融(Saxo Capital Markets)駐雪梨澳洲市場策略師克雷(Eleanor Creagh)指出：「多數市場參與者原先以為美中篤定可達貿易協議，最新轉變卻[為市場平添新的不確定性。」

摩根大通資產管理公司全球市場策略師克雷格(Kerry Craig)仍相信美中能達成協議，但可能要花費比預期更久的時間。

隨著股價下滑，一些投資人顯然正重新布局。例如外匯交易服務供應商萬達亞太(Oanda Asia Pacific)的資深市場分析師海利(Jeffrey Halley)表示：「我的感覺是，投資人正減少投資組合作為預防措施。」

川普在5日的推文中表示，那些已被課徵10%懲罰性關稅的中國商品，從10日起稅率將提高到25%。他還預告，中國仍有3250億美元出口到美國的其餘商品尚未被課徵關稅，不久後也將被課徵25%關稅。

川普指出，這些支付給美國的關稅對商品成本影響不大，主要是由中國承擔。

針對過去三天發生的市場震盪，各有不同解讀。有人認為這只是市場減速，回吐今年的漲幅，也有人認為，這不禁令人認真思考當下牛市能否繼續下去。