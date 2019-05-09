美中貿易戰全球哀嚎 為何美股老神在在？

2019-05-09 16:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合8日電



美中貿易戰升級明明不利美國經濟及就業，但川普總統依然強硬槓上中國，偏偏本周前三個交易日美國股市跌幅有限，意味金融市場對於兩國貿易談判破局的可能性不太緊張，這種現象頗令一般人費解。

「紐約時報」分析，若觀察川普上台兩年來經驗，每當美國經濟成長暢旺、就業數據亮麗時，他對中國貿易談判的態度就會強硬；若總經數據疲軟，他就傾向讓步。

「紐時」專欄The Upshot經濟記者厄文(Neil Irwin)撰文指出，本周史坦普500指數累計僅下跌2.2%，大約跌掉一個月的漲幅，目前指數只是回跌到4月初的位置，今年以來仍上漲約15%。

其實過去半年來，川普對美中貿易談判並非一直強硬以對，例如去年第四季股市重挫，美國經濟進入負成長的風險逐漸升高後，今年初美中貿易談判情況明顯轉佳，特別是在2月22日白宮橢圓形辦公室的會談後，這也是支撐美股三大指數今年仍有相當漲幅的重要原因。

展望未來半年或一年，有些狀況是已知的，包括川普非常重視股市表現、18個月後他將競選連任，以及他喜歡誇口保證做大事，儘管很多承諾後來沒有說到做到。

「紐時」分析指出，這些條件意味美中貿易談判不見得會以嚴重破局收場；中國國務院副總理劉鶴9日將來美談判兩天，雙方都有談出結論的誘因；川普政府可能設法達成某種協議，雖然這無助紓解兩國之間的長期經濟矛盾。

但分析也提到，川普誤判的可能性依然存在。若川普談判團隊以為，他們威脅將升高兩國貿易戰，金融市場卻一直反應平平，就因此認定對中國進口貨品加徵關稅有益美國經濟，這種想法的危險就愈大，因為大多數主流經濟學家都都不這麼認為。

若真如此，屆時美國股市的反應恐怕遠比現在更大。