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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

中國毀承諾 川普忍了2天才爆發

2019-05-09 16:15世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

中國對與美貿易協定幾乎全面反悔。法新社
中國對與美貿易協定幾乎全面反悔。法新社
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川普總統5日突然推文，宣布10日起提高中國銷美的2000億美元商品的關稅，稅率從10%調高至25%；這個突如其來的舉措讓外界錯愕；但美國政府官員和民間消息人士說，肇因在於中國對貿易談判承諾出爾反爾，導致川普震怒，在隱忍兩天後，終於爆發。

「路透」引述三名美國政府消息人士及三名民間部門知情人士報導，華府3日深夜收到北京的外交電文，中國在其中改變態度，有系統的修改將近150頁中美貿易協定草案，推翻美國各種核心要求，使全球兩大經濟體幾個月來的談判化為泡影。

「路透」報導說，原本協議草案共有七個篇章，中國竟在草案的每一章中，刪除原本承諾修法以解決促使美國發動貿易戰的問題；這些問題包括偷竊美國智慧財產權和貿易機密、強迫轉移科技、競爭政策、開放金融服務與操縱貨幣等。

川普總統5日推文回應，誓言10日開始把總值2000億元的中國銷美物資關稅從10%提高到25%。

刪有約束力文字 直搗賴海哲主張

美國官員多年來一直批評中國的改革承諾徒具虛文，中國刪除草案中具有約束力的文字，等於直搗美國貿易談判代表賴海哲(Robert Lighthizer)的最高優先目標。

賴海哲一直主張，改變中國的法律，對查證中國是否遵守條約至為必要；因此，他極力爭取制定類似懲罰性經濟制裁使用的執法機制，而非一般的貿易協定。

中國大肆修改草案，使賴海哲和美國財政部長米努勤感到驚愕；他們6日告訴記者，中國反悔促使川普下令提高關稅。

華府一名熟悉貿易談判狀況的消息人士說，中國毀棄承諾，「破壞了協議的核心架構」。

對美國予取予求 「中國打錯算盤」

中國外交部8日則表示，設法解決貿易爭執是一種「談判程序」，中國不會逃避問題。

消息人士說，上一輪談判談得很糟，因為「中國變得很貪婪」，10幾次改口，因此真正意外的是川普直到5日才發作。

他說，中國對美國予取予求20年後，對川普政府似乎打錯算盤。

投資者和分析家質疑川普的推文是否企圖迫使中國做更多讓步的談判手法，可是消息人士表示，修改草案造成的挫敗非常嚴重，因此川普的反應絕非談判策略。

中駁斥反悔說法 稱美要求愈苛刻

中國官員駁斥中國反悔的說法，反倒宣稱美國的要求愈來愈苛刻，因此達成協議的可能性愈來愈小。

川普8日也宣稱，中國如希望拖到以後與民主黨總統的政府談判貿易協定將是大錯特錯。他推文說，中國縮回去，企圖重新談判貿易協定，是希望能夠與正參選總統的前副總統白登或其他很弱的民主黨人談判，而他將樂於維持對中國產品的關稅。

預定10日在華府展開的兩天談判，上周還被視為達成歷史性貿易協定的關鍵，很可能是最後一輪談判；現在美國官員認為中國不可能提出任何可能使談判回到正軌的建議，川普的推文也使美國沒有讓步的空間。

川普貿易戰關稅北京
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