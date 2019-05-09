川普：劉鶴是好人 但他們毀壞協議

2019-05-09 14:15 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／8日電



美中將於9日展開新一輪貿易談判，美國聯邦公報8日發布公告指出，美國將自10日起調升對中國大陸2000億美元商品的加徵關稅的稅率，從10%調至25%；中方隨後表示，若美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。

美國總統川普8日晚間在佛羅里達州的活動表示，中國大陸毀壞協議，副總理（指劉鶴）隔天要來，他是名好人，但是他們毀壞了協議，他們不能這麼做；如果美中不達成協議，每年超過1000億美元注入美國並不壞。

中國大陸商務部當地時間8日深夜發布聲明指出，美方擬於10日將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%；升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。

美國總統川普（圖）8日晚間在佛羅里達州的活動表示，中國大陸毀壞協議，副總理（指劉鶴）隔天要來，他是名好人，但是他們毀壞了協議，他們不能這麼做。 路透 分享 facebook

川普之後在推特上，引用美國國際貿易委員會前首席經濟學家莫里奇（Peter Morici）的說法表示，事實上，採取關稅措施，美國經濟成長速度更快，中方經濟成長放緩許多。

而川普一早推文指出，中方談判代表「剛知會」白宮，表示他們將「來美國敲定協議」。

雖然川普的推文暗示美中有機會敲定協議，但之後中方放話可能反制，美中貿易談判前景仍不明，美股8日收盤跌多漲少；道瓊工業指數終場小漲0.01%，標普500指數跌0.16%，那斯達克指數下跌0.26%。

川普另一則推文寫道，中國之所以縮手並試圖重新協商貿易協議，理由是他們由衷希望未來能夠與拜登（Joe Biden），或可說很弱的一個民主黨人士，「重議」談判，藉此在未來的年頭持續占美國便宜（一年5000億美元）；那種情況不會發生。

聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）隨後轉發川普的推文，並表示感謝川普維持強硬態度，而沒有協議比達成糟糕協議好。

大陸商務部7日證實，應美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤的邀請，國務院副總理劉鶴將於9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。