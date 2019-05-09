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川普發動貿易戰 外批中國內批對手

2019-05-09 12:18台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

美國總統川普宣布進一步向中國大陸增收進口關稅，附加利益是為了有更充足的火力應對總統大選。

掌握競選優勢

川普發推表示10日起，針對價值美金 2,000 億元的中國大陸商品，稅率從10%提高到 25%；且未來不排除對另外價值美金 3,250 億元課徵25% 懲罰性關稅。川普此舉立時把兩國之間的貿易戰激化至前所未有的階段，中國大陸國務院副總理劉鶴只得啟程來美談判。

《大西洋月刊》發表評論文章指出，很多專家從貿易角度、雙邊關係、對美國股市影響等層面分析，然而對川普的競選顧問來說，煙硝之中，已然看到川普的競選優勢。說得更直白些，就是川普有了更大的本錢迎接前副總統拜登挑戰。

川普攻擊拜登軟肋

民主黨內群雄並起，但以拜登聲勢最為領先，所以川普的競選策略是要如何成功壓制住拜登。川普發推說明陸方在貿易談判上來來回回，反覆要價，就是因為「他們真心希望能夠和拜登或其他某個軟弱的民主黨人討價還價，從而往後繼續掠奪美國」。川普繼續寫道：「等著吧，這個事不會發生」

上星期，拜登跑到愛荷華州競選，這裡是美國的農產大州，是川普的票倉。川普一向說中國大陸對美國構成威脅，美國不能不防；拜登則在這裡勸美國農民別受騙，「中國沒有與美國競爭！」

拜登這番話，正中川普陣營下懷。因為這一下子就把拜登與川普區隔開來，凸顯了川普在中國議題上的堅定立場，也讓川普在處理中國議題時站上了制高點。一位要求匿名的川普顧問說，美國目前的氛圍是強硬對待中國，川普如果對中國示弱，無異於提供彈藥給川普的對手；相對的，對中國態度強硬，就能贏得選民支持。

貿易戰是大選X因子

川普在2016年的一位班底David Urban告訴新聞界，拜登沒有正視中國問題之嚴重，徒然令自己的選戰陷入危險境地，此時此刻，拜登應該公開承認自己犯了重大錯誤，彰顯領導人知錯認錯的風範，否則很不利於往後選戰。

這篇文章的結論是：川普陣營認為，公平貿易--尤其是與中國大陸之間的公平貿易--是2020大選能否連任之關鍵。所以川普的策略之一是舉出拜登過去的言行、投票紀錄，證明拜登未能識明中國問題之嚴重。一位川普的資競選顧問說，打選戰，過程比結論重要；「與其大談政策，說不定不提政策還比較好」。

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川普拜登
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