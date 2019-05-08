IMF總裁警告美中2強 貿易戰衝擊全球經濟

2019-05-08 17:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合7日電



國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）。 美聯社 分享 facebook

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）警告，美中貿易戰正在威脅全球經濟，她呼籲兩國解決問題，「讓大家都會滿意」。

每日郵報報導，拉加德7日在法國財政部舉行的巴黎論壇（Paris Forum）會場外表示，「很明顯地，美國與中國之間的緊張關係，成為全球經濟的主要威脅。」

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也在巴黎論壇會中表示，全球前兩大經濟體爆發貿易戰將造成重大衝擊。

「我們正密切關注美中目前的談判，我們希望這些磋商遵照透明化與多邊主義的原則。」勒麥爾並呼籲兩國，「避免做出可能不利，或危及未來幾個月全球經濟成長的決策。」

拉加德的說法呼應了有「美國股神」之稱、波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warrren Buffett）的說法，巴菲特6日直言，美中貿易戰不利全世界，他提到在談判中有時是需要「擺出強硬姿態」，但在貿易糾紛中使出威脅手段是個「核子」選項。

「如果真的有貿易戰，這對全世界都是壞消息，而且是貿易戰程度，影響可能會很糟糕。」，巴菲特接受財經電視頻道CNBC訪問時說：「在談判中有時候要擺出強硬姿態，有件事不能做就是先揮拳、再握手。這是個危險遊戲，這倒不是說是個不該投入的遊戲，但是個危險遊戲。」