關稅只是煙幕彈 貿易戰主因是美中「搶當科技霸主」

2019-05-08 17:02 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



關稅背後的潛台詞是全球科技主導權。 新華社 分享 facebook

川普總統5日推文表示，將在10日前將2000億元中國商品的關稅從目前的10%提高到25%，並且計畫在「短期內」，以25%的關稅加諸於其他3250億元的進口中國商品；專家指出，美國和中國都希望成為5G和人工智慧等科技的全球領導者，這可能就是解決兩者貿易摩擦的關鍵障礙。

儘管如此，專家仍然期待雙方達成貿易協議，因為中國副總理劉鶴仍將率團至華盛頓，進行另一輪貿易談判。

「某種協議仍可能出現。」Barclays Investment Solutions投資長霍布斯(William Hobbs)說，自稱「關稅人」的川普，可能因為近期美國經濟的正面指標，覺得有足夠實力對中國施壓。

但也有分析師表示，未來真正的重大問題，是兩國在新科技上的競爭；例如，5G主導權的爭鬥已經看到華為面臨來自美國的強烈政治壓力，和擔心中國政府可能會利用其設備進行間諜活動為由處處防堵。

「關稅、貿易、商品，這些只是煙幕彈。」瑞銀財富管理公司英國投資辦公室負責人于傑菲(Geoffrey Yu, 音譯)說，「美國真正要爭的重點在於科技，無論是5G或其他問題，因為這將是長達數十年的產業優勢。」

科技可能是在尋找華府和北京爭端完整解決方案時的關鍵問題；例如，目前美國企業被要求交出技術知識，以換取進入中國市場，川普則要求終結。

此外，這兩個全球最大經濟體正在激烈競爭，以利用新興科技的潛力，包括5G、人工智慧和機器人技術，以成為這些領域的全球領導者。

高風諮詢公司CEO謝祖墀(Edward Tse)表示，「我認為我們現在處於一個非常不同的時代，中國人和美國人，以及西方其他國家，都在努力利用新形式的科技。」

謝祖墀指出，中國可能占優勢的一個領域是機器學習，因為該國有大量的個人數據可以使用；這也是雙方的歧異點，因為在涉及數據隱私等問題時，中國對西方主要國家採取了不同的做法。

與此同時，川普明確表示他希望美國成為5G的領導者，說他希望5G，「甚至6G」，能在美國運行，而且越快越好。