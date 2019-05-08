貿易談判破局！美要求中國修法規 北京認侵犯主權

2019-05-08 17:02 世界日報 編譯中心／綜合7日電



美中談判無法阻止美10日加徵關稅。 歐新社 分享 facebook

儘管川普總統宣布周五將加徵中國關稅，中國7日仍決定派國務院副總理劉鶴率團赴華盛頓，與美方舉行下一輪貿易談判；美、中這兩個世界最大經濟體看來仍有可能達成協議，結束曠日持久的貿易戰；不過，更多披露的談判細節顯示，美、中之間在很多關鍵議題上分歧嚴重，避免爭端全面升級，或許是9日華盛頓舉行的新一輪談判更為現實的選項。

分析人士指出，劉鶴此次到華盛頓談判，與過去不同的是，他沒有了「習近平主席特使」的頭銜；這意味著若談判失敗，習近平未見得會「承擔起全部後果」。

由於談判似已無法阻止美國10日照樣加徵關稅的計畫，因此中方已作好準備，要把談判破局的責任推給美方。

「華爾街日報」援引瞭解美中談判的消息人士說，美、中之間仍有大量分歧待解決，包括對中國國營企業的補貼、市場准入等；但令美方感到談判出現倒退的主要原因，是中方拒絕美方提出的在協議文本上公布一份中國同意修改的法律、法規清單。

這些法律或規定涉及智慧財產權保護、強制性技術轉讓以及刑事處罰等一些美方核心訴求。

消息人士表示，北京認為這些要求侵犯了中國主權，而且會削弱中共領導人的政治地位；在前幾輪的談判中，中方談判人員以寬泛的措辭，提出有意推動結構性改革，但不願做出具體承諾。

報導說，在川普5日發出威脅要對中國商品大規模加徵關稅的推文後，北京的確一度考慮取消派劉鶴參加原定於8日在華盛頓舉行的第11輪美中貿易談判；但中國領導層討論後認為，全面終止與美國的談判造成的損失難以修復，也會給中國經濟帶來損失。

報導說，參與美中談判的中國副部級官員仔細研究了美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤6日記者會的發言後認為，目前情況下，繼續與美方舉行談判仍會有成效。

熟悉美中貿易談判的華府保守派智庫美國企業研究所(AEI)研究員史劍道(Derek Scissors)表示，美中仍有希望在9日達成協議，避免美國提升關稅，但機率不超過50%；不過，他也表示，美中貿易戰仍有全面升級的可能性，若本周談判再倒退，中方又祭出以牙還牙的報復措施，則美中貿易爭端就可能會全面升級。