美中貿易戰3種可能 美若加徵關稅中將這樣反擊

2019-05-08 17:02 世界日報 編譯中心／綜合7日電



川普才出手施壓中國。 法新社 分享 facebook

在川普5日宣布自10日起提高中國商品進口關稅，貿易代表賴海哲6日又指中方出爾反爾後，儘管中國副總理劉鶴仍將按原計畫前往華盛頓，參與新一輪中美貿易談判，但彭博社引述知情人士透露，若川普政府10日如期調高關稅，北京對美國加徵報復關稅還擊。

彭博社引述分析指出，中方仍向美派出代表團，反映北京仍然願意通過談判解決爭端，不過若川普政府仍加徵關稅，就意味談判破裂；報導引述消息人士指出，中方會在美國實施新關稅後，隨即採取報復措施。

「金融時報」則分析，美中貿易談判在川普總統威脅再度對進口自中國的商品加徵關稅後，本周的美中談判可能出現三種結果，且很大程度取決於北京如何因應川普的威脅：

一、衝突升級

川普的推文降低雙方達成貿易協議的可能性，且中國國家主席習近平在這種情況下與美國進行談判，將顏面無光；因此，若川普不是在虛張聲勢，10日起真的提高加徵關稅稅率，中國勢將反擊。

而美中再度爆發以牙還牙的關稅戰，必將再次擾亂市場，衝擊全球經濟，雙方想達成貿易協議，可能至少得等到今年秋季、甚至明年。

二、在最後期限達成協議

川普的推文也可能只是美中宣布達成貿易協議前的花招之一，他須向對中國主戰派表態，展現強硬立場，顯示談判的艱鉅性，以避免美國國內出現政治反彈。

北京也不反對川普的做法，因為中國無論如何都不會做出重大讓步。若美中在本周末宣布達成協議，則川普與習近平有望在6月中簽署協議。

三、同意繼續談判

川普的推文雖可能導致美中本周難以達成協議，但還不至於因此回到全面對抗狀態；中國代表可能向美方提出一些建議，雖不足以達成協議，但能避免美國10日調高加徵稅率。

雙方可能同意繼續談判，最佳情況是6月底在日本大阪20國集團(G20)峰會上達成協議。