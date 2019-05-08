中國民族主義抬頭 美中貿易談判習近平「不再讓步」

2019-05-08 17:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合7日電



習近平（前排中）。 歐新社 分享 facebook

原本可望達成協議的美中貿易談判，5日在川普總統兩篇推文後急轉直下；綜合多位對中國內部權力運作知情人士的說法與專家解讀，今年中國有三個敏感的「周年慶」，加上民族主義思潮在中國日漸抬頭，國家主席習近平不能讓中國在這種情況下，對美國步步進逼的壓力屈服示弱，因此他否決對美談判繼續讓步，甚至說「我會為所有可能後果負全責」。

香港南華早報報導，多位消息人士透露，習近平先前否決中方談判班子提交的進一步讓步方案後，談判團隊對美國態度轉為強硬，但目前不清楚美中雙方上周在北京最新一次會談後，中方談判團隊是否有向習近平提出更新版的交涉方案。

上海政法學院公共管理系副教授陳道銀表示，從中國角度來看，只有堅持到最後一刻的國家才能屹立不搖。

「習的中國夢 限制外交彈性」

「習主席與中國政府的立場堅定，沒有讓步的跡象。」陳道銀說，習近平想要強大國力的「中國夢」，「限制了他領導班子，在處理外來問題時的能力及彈性。」

一位外交界人士則透露，4月底中國在北京舉行一帶一路高峰論壇時，中方一直淡化美中貿易戰的影響，而且今年中國迎接三大歷史事件的重要周年；包括五四運動100周年、六四天安門事件30周年，更重要的是今年10月將慶祝中華人民共和國建國70周年，因此北京需要在美中貿易戰以贏家的姿態出現。

「答應美要求 對中國是羞辱」

陳道銀說：「如果中國答應美國在改革經濟結構與執行機制上的要求，在國內民族主義思想崛起的情況下，這對中將是一大羞辱，中國領導人將無法接受。」

華府智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員胡夫鮑爾(Gary Hufbauer)與約翰霍普金斯大學客座教授艾夫納特(Simon Evenett)在最新研究報告中指出，從北京觀點來看，「由於中國的經濟刺激方案已經到位，美國關稅增加與雙方貿易談判破裂的衝擊已經沒那麼大。」

他們也說：「而且，今年有這麼多指標性歷史事件的紀念日，習主席還會冒險作更多讓步嗎？」