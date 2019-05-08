美方兵臨城下 2原因讓陸方態度放軟

2019-05-08 00:01 聯合報 國際中心／綜合外電



中國大陸副總理劉鶴（右）九日前往華府展開第十一輪貿易磋商，圖為他在二月與美國貿易代表賴海哲（左）會面。 （路透） 分享 facebook

面對美國總統川普揚言加徵關稅的威脅，中國大陸仍將由副總理劉鶴率領代表團赴美談判，似乎改變了以往「不在威脅下談判」的強硬態度，原因可能有兩個，一是美中貿易爭端已迫使大陸改變經濟政策，從經濟轉型轉向刺激成長，因此盡快敲定協議符合自身利益，二是北京認為川普仍可能改變態度。

去年九月，劉鶴原定九月廿三日當周赴美磋商貿易，但川普在談判前突然宣布，廿四日起對兩千億美元的大陸商品加徵百分之十關稅，隨後揚言要再對二六七○億美元大陸產品加徵關稅。北京之後取消劉鶴赴美行程，並且在同一時間對六百億美元的美國進口產品加徵百分之五到百分之十關稅，作為反擊。

分享 facebook

面對川普這次「故伎重施」，大陸的態度卻似乎出現變化，表示代表團九到十日仍將到華府磋商貿易，劉鶴也將與會。華爾街日報報導，中方官員透露，北京認為，盡快完成貿易談判，符合中國的利益。

報導指出，過去幾個月來的美中貿易爭端，已重創中國的企業與投資人信心，迫使北京當局推出大規模刺激措施，以穩定成長，但這也代表大陸國家主席習近平不得不暫緩先前一些計畫，包括控制債務、減少汙染等穩固長期經濟基礎等措施。

在此同時，習近平也面臨國營企業與產業政策官員日益憂心他會讓步太多的壓力，專家指出，若美國果真提高稅率，大陸也將反擊，否則會顯得太軟弱。此外，川普之前也曾揚言要採取行動，但後來又延後。

美國CNBC報導，北京智庫中國與全球化中心（CCG）認為，貿易戰帶來的不確定性、不可預測性及緊張升溫，對美中不利，雙方仍偏向盡快達成協議。