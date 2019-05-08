貿易戰再燃戰火 陸證實：劉鶴明赴美磋商

美中貿易談判波折連連，大陸昨證實副總理劉鶴將於五月九日至十日訪美磋商。圖為川普（右）上月在白宮會晤劉鶴（左）。 （法新社） 分享 facebook

陸喊話：加稅解決不了問題

美國總統川普發文威脅對中國大陸商品加徵關稅，美國貿易代表賴海哲表示，中方對之前貿易談判達成的一些承諾變卦，使得川普出手施壓，但仍希望雙方持續談判。大陸商務部也證實，大陸國務院副總理劉鶴將於九日訪美，進行第十一輪磋商；大陸外交部也向美方喊話，希望雙方相向而行，「加徵關稅解決不了任何問題」。

賴海哲於美東時間六日舉行記者會說，「我們原本感覺有望取得成果。但在過去一周，我們看到中國出爾反爾」，「對我們而言，這是無法接受的。」他表示，中方企圖在約一五○頁的協議文本中，做出一些實質性的修改，可以說是反悔之前的承諾。

連袂出席記者會的美國財長米努勤指出，中方在若干問題的文字上改變主意，可能大幅改變協議，這一點在上周末非常明顯。米努勤說，美國不願重談已經承諾好的事，但他也表示，大約百分之九十的協議內容已經敲定；若談判回到正軌，美方可能重新考慮是否提高這些關稅。

陸代表團 規模比原先縮水不少

不過，兩人強調，與中方的會談仍將在九、十日舉行。這次會談原本預計八日登場，在美國總統川普威脅十日起大陸商品加徵關稅後，談判延後一天。此外，中國代表團的規模也比原先縮水不少。

大陸商務部昨天也宣布，應美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤的邀請，副總理劉鶴將於五月九日至十日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。

針對川普揚言加徵關稅，大陸外交部發言人耿爽昨在記者會指出，加徵關稅解決不了任何問題。他表示，談判本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧很正常，中方不迴避矛盾，對繼續磋商具有誠意；關於美方威脅對大陸的產品加徵關稅，類似的情況以前多次出現過，中方的立場和態度一直非常明確，美方對此也十分清楚。當務之急，還是希望美方和中方共同努力，相向而行。

川普五日推文，揚言對兩千億美元的大陸產品加徵關稅稅率從百分之十提高到百分之廿五，造成全球金融市場六日全面走跌，在大陸宣布仍會率團訪美後，陸港股市昨天收紅，人民幣兌美元由貶轉升，台股也以上漲九十點作收。