川普嗆加徵關稅衝擊中國股市 官媒、網媒全噤聲

川普喊加徵關稅導致陸股大跌，但中國官媒和主流網媒幾乎全部噤聲，甚至還想出各種理由解釋為何股市大跌。 歐新社 分享 facebook

美國總統川普揚言對中國商品加徵關稅，中國股匯市應聲重挫，主要股價指數創下逾三年來最大單日跌幅，上市公司中有大約1000家跌停。但6日晚截至中國外交部回應中美經貿問題前，中國官媒和主流網媒幾乎全部噤聲，甚至還想出各種理由解釋為何股市大跌，如同集體上演「不能說的祕密」。

中國股市6日收盤重挫5.5%，滬深300指數和滬綜指雙雙大跌超過5%，創下2016年2月以來最大單日跌幅。主要媒體對川普的最新決定幾乎隻字不提，連股市盤後的分析也完全不提此關鍵因素，還要為股市崩盤找各種理由。

中國網路財經媒體華爾街見聞報導時僅表示「受海外消息刺激」。

新浪財經在股市收盤後的分析，通篇也未提及川普可能提高對中國商品進口關稅的消息。被視為對外立場鷹派的觀察者網6日雖報導股市開盤大跌，卻未提與川普最新表態有關，僅提到「美股三大股指期貨大跌」，刻意閃避兩者的關聯性。

此外，中國網路上一些相關訊息發出後，很快就被封鎖、刪除。有微信公眾號「群主」甚至呼籲群友「務必克制，從現在開始不要談中美貿易摩擦和中美貿易的事，靜候官方公布中國代表團是否赴華盛頓的消息。」該名群主還稱，「如果大家不克制的話，今天所有的群都會被封掉。」

中國網友發揮創意，轉個彎表達不滿。有網友在微博發文表示，「不要看不起政治家和官員，人家牛逼的時候放個屁就能讓股市崩盤」；「想想也是搞笑，這麼大的經濟體因為一條推特就成了這樣」。還有網友寫起打油詩，「長假歸來一身疲，夢想股市有點戲。誰知川普忽變臉，叫聲臥槽全嗝屁！」，道盡無奈。