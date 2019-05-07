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《北京觀察》貿易戰川普又出招 中國特別沒譜

2019-05-07 16:06世界日報 雲上風

美國總統川普的推特飛彈，直接攻擊中國股市和人民幣匯率。中國A股大幅低開，全日損失慘重，有人說這飛彈僅用一個上午，就幹掉工商銀行加上中石油兩大巨型國企的總市值。

北京的應對之術，大致分成了四步，第一步是大清早開始，用的是最傳統的手法，全面封堵，即封鎖消息，甚至連提到川普推特的都要封刪。這當然是個最笨的辦法，因為誰都知道，在今天這個年代要封鎖任何消息基本上徒勞，反而令各種傳說越傳越恐佈。

第二個動作，是出動中央銀行救市，上午中國央行突然緊急宣布降低準備金率，涉及到上千家縣域銀行，釋放長期資金2800億人民幣（約415億美元）。但大家立即看到，降準救市是一杯遠水，就算有小銀行股拉升，也沒能阻止A股繼續狂跌。

第三個動作，是眼看降準救市無效，大市跌勢難止，選取重型股，用資金入市直接拉抬，其中一個拉抬的是中國石油，拉抬其指數之後，跌停板數量迅速減少，緩解跌勢還是有一定效果。

第四個動作，是中國外交部出來表態，說中方談判代表仍在準備去美國，又說川普的動作是常用手法之類。這番話當然是一個明確訊號，表明中國不會以硬制硬，對川普的威脅作出軟回應。可惜的是，中國外交部表態，對穩定別國股市有用，對中國股市無用，因為大市收盤了，遲遲而來的宣示，只能盤後參考了。

於是，這一天可以作為一個政府應對風險、部門應急反應的經典之日來研究。初步可說，北京的主管部門如外交和商務、主要的中央官媒，表現全面失分。

川普北京人民幣貿易戰
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