《觀察站》中美都怕吃虧…貿易衝突恐成貿易冷戰

美國總統川普5日突然發出加稅的推文，讓中美雙方樂觀的氣氛一下子降到谷底。 路透社 分享 facebook

美方代表團1日在北京進行第九輪談判，氣氛很好，照片中大家都笑口常開，被放風的美國媒體還預測，等中國國務院副總理劉鶴到美國，可能就是最後一輪的談判，10日可能宣布達成協議，在5月底的川習會上簽署。可是美國總統川普5日突然發出加稅的推文，讓樂觀的氣氛一下子降到谷底，為什麼美方有這麼大的變化？

許多人說，這是美方最後的施壓，以期達到最後中方的讓步，然而這不僅僅是這麼簡單的。首先，白宮內部不是鐵板一塊，財政部長米努勤是溫和派，貿易代表賴海哲則是強硬派，米努勤希望與中方盡快達成協議，擔心長久不確定會影響華爾街股市，也希望在政治上獲利了結，但是賴海哲卻堅持把握機會，讓中國中國經濟作制度性變革，早先由米努勤領軍談判，後來由賴海哲掛帥，兩派意見競逐對總統的影響力，由川普做最後的定奪。

川普自認是談判大師，他的考慮是超乎經貿的，就像與金正恩的河內談判，在最後一刻自談判桌抽身（walk away），事後川普與幕僚有許多解釋，但當時媒體完全聚焦於他私人律師柯恩的作證，如達成美朝有限度的協議，沒有得分，反而失分，才是他衡量的重要憑藉。同樣的，這次美中談判，除了經貿得失，川普同時要把美中關係，對歐日談判的示範效果，甚至國內政治是否得分，做綜合的考量，得出的結論就是，要對北京最後加碼施壓。

對北京而言，最重要的是要解除對中國品徵收的懲罰性關稅，這是整場貿易戰的起源，但川普3月下旬表示「將在相當長的期間維持關稅」，對於全面解除一直沒有鬆口，因為美方認為這是手上最有效的工具，不肯放棄。

有鑑於中國常常出爾反爾，沒有履行協議，美方的打算是只把目前兩筆特別關稅中2000億美元部分的10%取消，但是仍然保留500億美元部分的25%，直到明年11月選舉結束，以防中方沒有忠實地執行協議。

如果簽了協議，連懲罰性關稅都還在，又讓步這麼多，包括外資保護法中明訂智慧財產權保護、美中將設立執行辦公室來監督協議執行成果等，協議勢必會被批評是「不平等條約」，雖然沒有人敢罵習近平，負責談判的劉鶴，恐將首當其咎。

現在美方不但不承諾撤關稅，川普還要加徵關稅，讓中方進退兩難，劉鶴若如期去華府談判，「不平等」協議的內容可想而知；中方若憤而不去，重回貿易戰的後果更不敢想像。所以北京一度傳出取消赴美，經過15個小時長考，中國外交部發言人表示「中方團隊正在準備赴美磋商」，換句話說，忍辱負重，中方還是得去談。

即便是美中這次達成某種協議，但以美國與中國的心態，協議不會是一個穩定狀態，雙方都覺得自己吃虧，下次重談可以更好，貿易衝突將成為一場持續的「貿易冷戰」。