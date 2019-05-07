中方毀諾激怒川普 還沒破局本周續談

2019-05-07 13:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ╱華盛頓報導



川普總統再揚言對中國商品提升加徵關稅的稅率，美國高層官員6日直指原因是中方反悔之前貿易談判所達成的一些承諾，美方將自10日起提高關稅；而中方代表團仍將於本周赴華府，繼續貿易談判。

美國財經媒體CNBC引述財政部長米努勤(Steven Mnuchin)說法指出，若談判回到正軌，美方可能重新考慮是否提高這些關稅；貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)表示，中方代表團將與本周四與周五訪問華府，預計中國國務院副總理劉鶴將與會。

美中貿易戰重燃，引發全球股市震盪，道瓊工業指數6日一度大跌，但媒體報導中方代表團仍將來美談判，收斂跌幅；史坦普500指數收跌0.45%，道瓊工業指數跌0.25%，那斯達克指數跌0.5%。

根據路透、華盛頓郵報等媒體報導，賴海哲與米努勤6日向部分記者說明美中貿易談判進展。

賴海哲表示，在過去一周左右，美方看到中方破壞承諾，可以說是撤回過去達成的某些具體承諾，「對我們而言，這是無法接受的。」

賴海哲說，中方企圖在約150頁的協議文本中做出一些實質性的修改，可以說是反悔之前的承諾。

報導指出，相關官員上周自北京回美後，向川普報告中方的要求，激怒了川普；川普5日推文抱怨與中方的貿易談判進展太慢，對2000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，將自10日起從10%提高到25%，並警告可能會再對3250億美元的中國產品加徵25%關稅。對中方要再啟協商，川普推文「不」。

根據華盛頓郵報報導，川普政府仍希望達成協議，米努勤說，在過去幾輪貿易談判中，雙方已取得實質進展；賴海哲則說，雙方還在談判，沒有破局。

中國外交部發言人耿爽6日在記者會表示，中美經貿磋商已進行10輪，取得了積極進展，希望爭取在相互尊重基礎上達成一個互利雙贏的協議；中方團隊正在準備赴美磋商。但中方沒有說明劉鶴是否按計畫赴美。