川普讓陸股蒸發百億 網友豪言買下推特關他帳號

2019-05-07 11:16 聯合新聞網 綜合報導



美國總統川普。路透 分享 facebook 美國總統川普（5日）於推特（Twitter）發文，因美中貿易協商進展不如預期，將於本周五（10日）起，課徵懲罰性關稅，消息一出，全球股市陷入動盪，首當其衝的大陸股市A股及港股雙雙暴跌，根據經濟日報報導，陸股重挫逾5%創近三年最大跌幅，A股500多家公司宣告跌停鎖住，蒸發近3萬億市值，大陸網友哀鴻遍野，甚至表示要「籌募資金買下推特並關了川普的帳號」。

川普推文表示，由於不滿美中貿易談判進展緩慢，2000億美元中國商品關稅將由10%提高至25%，並且在不久的將來，對其它尚未涵蓋3250億美元中國商品，也課徵相同關稅。

有網友在臉書社群只是堵藍貼出，大陸網友的微信對話，對於川普兩則推文就讓股市蒸發「幾十個billion」提出解決之道，「集資私有化推特，買下推特可能花幾個billion，川普發推就是跌幾十個billion」。

看到對岸網友的心聲，大家紛紛在貼文下面留言「跟發大財原理差不多」、「大開眼界」、「把電源拔掉就好了」、「川普是不是現實版薩諾斯，一出手我的錢就灰飛煙滅了」、「邏輯果然跟一般人不同」、「或是買下美國電腦跟手機，讓川普不能發文」。

弔詭的是，如此重大股市要聞，大陸官媒以及主流媒體卻對這則消息隻字不提，根據聯合報報導，陸股6日盤後分析避重就輕這條關鍵因素，僅表示「美股三大股指期貨大跌」，閃避兩者的關聯性。此外，大陸網路上若是一些相關訊息發出後，很快就被封鎖、刪除，逼的大陸網友只能轉個彎表達不滿「不要看不起政治家和官員，人家牛逼的時候放個屁就能讓股市崩盤」、「想想也是搞笑，這麼大的經濟體因為一條推特就成了這樣」。