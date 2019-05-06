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美中談判生變？恐成一場貿易冷戰

2019-05-06 23:52聯合報 本報記者郭崇倫

美國總統川普揚言周五對中國大陸商品加徵關稅，讓全球景氣再度籠罩在不可預測的風險中...
美國總統川普揚言周五對中國大陸商品加徵關稅，讓全球景氣再度籠罩在不可預測的風險中，至於美中貿易戰是否開打，未來情勢發展將是關鍵。 （法新社）
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上周三，美方代表團在北京進行第九輪談判，氣氛很好，照片中大家都笑口常開，被放風的美國媒體還預測，等本周三大陸國務院副總理劉鶴到美國，可能就是最後一輪的談判，周五可能宣布達成協議，在五月底的川習會上簽署。可是川普總統五日晚間突然發出加稅的推文，讓樂觀的氣氛一下子降到谷底，為什麼美方有這麼大的變化？

許多人說，這是美方最後的施壓，以期達到最後中方的讓步，然而這不僅僅是這麼簡單的。首先，白宮內部不是鐵板一塊，財政部長米努勤是溫和派，貿易代表賴海哲則是強硬派，米努勤希望與中方盡快達成協議，擔心長久不確定會影響華爾街股市，也希望在政治上獲利了結，但是賴海哲卻堅持把握機會，讓中國大陸經濟作制度性變革，早先由米努勤領軍談判，後來由賴海哲掛帥，兩派意見競逐對總統的影響力，由川普做最後的定奪。

川普自認是談判大師，他的考慮是超乎經貿的，就像與金正恩的河內談判，在最後一刻自談判桌抽身（walk away），事後川普與幕僚有許多解釋，但當時媒體完全聚焦於他私人律師柯恩的作證，如達成美朝有限度的協議，沒有得分，反而失分，才是他衡量的重要憑藉。同樣的，這次美中談判，除了經貿得失，川普同時要把美中關係，對歐日談判的示範效果，甚至國內政治是否得分，做綜合的考量，得出的結論就是，要對北京最後加碼施壓。

對北京而言，最重要的是要解除對大陸産品徵收的懲罰性關稅，這是整場貿易戰的起源，但川普三月下旬表示「將在相當長的期間維持關稅」，對於全面解除一直沒有鬆口，因為美方認為這是手上最有效的工具，不肯放棄。

有鑑於大陸常常出爾反爾，沒有履行協議，美方的打算是只把目前兩筆特別關稅中兩千億美元部分的百分之十取消，但是仍然保留五百億美元部分的百分之廿五，直到明年十一月選舉結束，以防中方沒有忠實地執行協議。

如果簽了協議，連懲罰性關稅都還在，又讓步這麼多，包括外資保護法中明訂智慧財產權保護、美中將設立執行辦公室來監督協議執行成果等，協議勢必會被批評是「不平等條約」，雖然沒有人敢罵習近平，負責談判的劉鶴，恐將首當其咎。

現在美方不但不承諾撤關稅，川普還要加徵關稅，讓中方進退兩難，劉鶴若如期去華府談判，「不平等」協議的內容可想而知；中方若憤而不去，重回貿易戰的後果更不敢想像。所以北京一度傳出取消赴美，經過十五個小時長考，大陸外交部發言人表示「中方團隊正在準備赴美磋商」，換句話說，忍辱負重，中方還是得去談。

即便是美中這次達成某種協議，但以美國與中國大陸的心態，協議不會是一個穩定狀態，雙方都覺得自己吃虧，下次重談可以更好，貿易衝突將成為一場持續的「貿易冷戰」。

川普劉鶴貿易戰金正恩習近平
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