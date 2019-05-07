習近平拒絕更多讓步提議…川普極限施壓

2019-05-07 00:06 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



香港南華早報報導，美國總統川普（右）對中方讓步不夠感到不耐煩，而拒絕更多讓步的中共國家主席習近平（左）則表示，自己會負完全責任。 （美聯社） 分享 facebook 美國總統川普突揚言對中國大陸商品加徵關稅，香港南華早報報導，川普對中方讓步不夠感到不耐煩，而拒絕更多讓步的中共國家主席習近平則表示，自己會對貿易談判負完全責任。另有分析指出，川普祭出極限施壓，是因關鍵分歧未彌合，同時反制中方「拖字訣」策略。

南華早報指出，中方在川普放話後已進行新安排。參與最新簡報的消息人士說，方案之一是完全取消劉鶴率團赴美；另一可能性是劉鶴延後訪美，改為周四出訪，但只停留一天。

報導說，川普威脅加徵懲罰性關稅與中方讓步不夠有關。另一名消息人士暗示，此事與習近平有關。談判團隊呈交習近平的協議提案中包含更多讓步的承諾，但習近平否決談判團隊的建議。習並告訴談判團隊，「我會對所有可能的結果負責。」

香港經濟日報分析，川普一改此前唱好談判進度的態度，凸顯兩個事實。一是中美貿易關鍵分歧未彌合，川普在談判最後階段強力施壓，促使中方讓步。中美仍有三大矛盾未解，包括雙方互相撤銷懲罰性關稅的安排、中國政府對國內企業扶持政策、中國向外資開放雲端運算市場等。

二是美方反制中方「拖字訣」。兩國在上述領域分歧仍難彌合，中方似在拖延談判，以爭取更多時間，讓經濟得以喘息復甦，有利中方增加與美方博弈的談判籌碼。川普威脅加碼關稅措施，無異於對中方發出最後通牒，意在封堵中方拖延策略。

淡江大學中國大陸研究所長李志強表示，美國要打擊大陸的崛起，維護美國在全球的利益，加徵關稅只不過是手段而已，這次美國是鐵了心要北京屈服。